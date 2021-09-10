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بالفيديو.. حارسي أمن يكشفان تفاصيل جديدة بشأن تحرش وافد بفتاة داخل مول بحائل

منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. حارسي أمن يكشفان تفاصيل جديدة بشأن تحرش وافد بفتاة داخل مول بحائل

حائل (صدى):
كشف حارس أمن تفاصيل مثيرة بشأن واقعة واقعة تحرش وافد بفتاة في مول بحائل، مؤكدين أنه حاول الهرب لكن تمكنا من السيطرة عليه

وقال حارس الأمن عبدالرحمن بن ثقيل الشمري"ظهر المتحرش في البداية ملتزما بالاجراءات الاحترازية لكنه بدأ يتردد على الأكشاك لشم العطور، ثم طلب أرقام العاملات، وتم رفع شكوى بشأنه، مبينا أنه طلب اصطحابه إلى الإدارة، فادعى أنه لم يرتكب جرما،وأثناء ذلك حاول المقاومة والهرب فتأكد من تورطه.

وأضاف الحارس عبدالرحمن بن مطارد الشمري "أثناء تفقد محيط الأكشاك بالمول لفت انتباهي شخص يطلب أرقام العاملات بالأكشاك، فسألت إحداهن فأكدت لي أنه يتسبب في إزعاجها".

وأشار الحارس عبدالرحمن إلى أنه تقرر اصطحاب الوافد إلى إدارة المول، وتصعيد الأمر إلى الدوريات أو توقيع المتهم على تعهد بعدم دخول المول نهائيا، بينما حاول الهرب وسيطرنا عليه".

التحرش
وافد
الدوريات
مول حائل

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 4
منذ 9 ساعات
كفوا والله انكم ارجال وتستاهلون المكافئة من مالك المجمع علي القبض علي الجاني
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133900
منذ 8 ساعات
كفو يارجال ..

.. المهم انكم ليّنتوا علابيه الى ان جت الشرطه .. ونعم التصرف ..
ميم تاء
ميم تاء عدد التعليقات : 1
منذ 22 دقيقة
اشكرك

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أحدث التعليقات

ميم تاء
اشكرك
البسطويسي
اشياء يقشعر منها البدن ، انا لله وانا اليه راجعون والله مصيبه مصيبة ما عاد فيه ثقة ابدا
البسطويسي
معقولة كلهم عاقين الثلاثة وكلهم ما اثمرت فيهم التربيه وكلهم مجرمين ؟؟؟ ما ادري ليش ماني مستوعب القصه وفيه حلقة مفقوده والله اعلم ،...
محمد القحطاني
الارزاق بيد الله
محمد القحطاني
وش الفرق بين وجهه ووجه القرد الفرق القرد في وجهه شعر وهذا وجهه مثل طيز القرد مافيه شعر

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