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زوجات يروين سر الحب والحنين لليلة الخميس

منذ 3 ساعات
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زوجات يروين سر الحب والحنين لليلة الخميس

أميرة خالد (صدى):
يحرص الكثير من الأشخاص على القيام بالمهام الترفيهية بنهاية الأسبوع نظرا لكونه يوم عطلة ويكون لديهم متسع من الوقت ، ويعتبر عيدا أسبوعيا ومولدا لطاقة الإنسان، حيث أن يوم الخميس يكون آخر يوم في الاسبوع ويكون بعده يوم الجمعة الذي يكون راحة في المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة

 

وروت زوجات سر الحنين وحب يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث أكدن أنه فرصة لحضور المناسبات والأفراح برفقة أولادهن وأزواجهن، كما أنه يمكن استغلاله في التنزه مع أسرتهن .

وقالت إحدى الزوجات " نتنظر يوم الخميس والجمعة بكل حب وشغف لأخذ قسط من الراحة بعد عناء أسبوع كامل من ممارسة الأعمال ومتابعة دروس الأطفال", مشيرة إلى أنها تحرص على الترفيه برفقة زوجها وأطفالها لتجديد الطاقة والحيوية.

وأضافت سيدة أخرى" يوم العطلة فرصة ليجتمع فيه العائلة ويسهم في تعميق التواصل والدفء بين أفرادها، ويكون فرصة للمناقشة في أمور وشؤون العائلة ".

وتابعت زوجة أن أسرتها يمكن أن تستغل العطلة الأسبوعية في حضور المناسبات والأفراح التي تقام في ذلك اليوم ، مضيفة أنها يمكن أن يذهبوا للتنزه وقضاء الإجازة في المتنزهات.

وأشارت امرأة عاملة إلى أنها تخصص جزء من وقتها في يوم العطلة الاسبوعية للأعمال المنزلية التي لا تستطيع القيام بها خلال أيام الأسبوع لضيق الوقت وشعورها بالتعب، أما الجزء الثاني تخصصه إما للجلوس في البيت مع أولادها أو للخروج إلى أحد الأماكن الترفيهية حتى يتمكن أطفالها من اللعب والترفيه.

يجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد عبده أدى أغنية تسمي "ليلة الخميس" وهي من الأغاني التي استطاعت أن تكون في الصدارة، وهي دلالة كبيرة على مكانة يوم الخميس عند الكثيرون

محمد عبده
زوجات
يوم الخميس
عطلة الأسبوع

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53123
منذ ساعة
يبدو ان يوم الخميس وليلة الجمعه مهمه جدا لدى الازواج

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه طيب ايش الطريقه او يقصد تكرار التنفس عن طريق شهيق و زفير عدة مرات
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه فكره جميله
ابو عمار
في هذه الحاله يبدو ان الهروب افضل من المواجهه
ابو عمار
الله يقصف عمره الحقير
ابو عمار
ايش يبي فيه يعذبه الاهبل

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