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أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر

منذ ساعة
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أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر

القاهرة (صدى):
أوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامـة والإحصاء، في مصر السبب الأكثر شيوعا وراء النسبة الأعلى من حالات الطلاق في البلاد خلال العام الماضي 2020.

وقال الإحصاء أن ارتفاع نسبة طلاق في محاكم الأسرة المصرية بسبب خلع الزوجة لزوجها حيث أوضح مؤشر الإحصاء أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 7065 حكما بنسبة 87.4٪ من إجمالي الحالات.

وأضاف أنه بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 8086 حكما عام 2020 مقابل 11819 حكما عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.6٪ من جملة الأحكام.

كما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب غيبة الزوج وحبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0,04 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

مصر
الطلاق
التعبئة العامة والإحصاء
محاكم الأسرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133900
منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
كثرت السرقات من قلة تطبيق حكم الشرع في السارق .. .. مايزل يوم الا وجرايم السرقات تتصدر الصفحات .. ماهذا نحن في بلد الإسلام...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو عبدالله
عساك تهبط في الدرك الأسفل من النار .

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