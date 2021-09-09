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الأحوال المدنية: لا يحق للمستشفيات تصوير الهوية الوطنية وكارت العائلة للمراجعين

منذ ساعتين
1474
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الأحوال المدنية: لا يحق للمستشفيات تصوير الهوية الوطنية وكارت العائلة للمراجعين

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية تصوير المستشفيات الهوية الوطنية أو كارت العائلة للمراجعين أو المرضى أو عائلاتهم.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في "تويتر" أن تصوير الهوية الوطنية مخالف، ويجب فقط الاطلاع عليها ويتم تدوين البيانات وإعادتها لحاملها.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الأحوال المدنية تضمن "‏‎هل تصوير الهوية الوطنية أو كرت العائلة بالمستشفيات مسموح؟"

كانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حددت ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة العربية السعودية، مبينة أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ «ال» في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع، كذلك يتم تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب مثل لقب السيد

الأحوال المدنية
المراجعين
تصوير الهوية الوطنية
كارت العائلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133900
منذ ساعة
تماام ..

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ابو محمد 😎 ✍️
تماام ,,
ابو محمد 😎 ✍️
كثرت السرقات من قلة تطبيق حكم الشرع في السارق .. .. مايزل يوم الا وجرايم السرقات تتصدر الصفحات .. ماهذا نحن في بلد الإسلام...
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
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ابو عبدالله
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