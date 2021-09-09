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الإطاحة بقائد مركبة متهور اصطدم بعدة مركبات أثناء سيره بطريق سريع في الرياض

منذ ساعة
1322
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الإطاحة بقائد مركبة متهور اصطدم بعدة مركبات أثناء سيره بطريق سريع في الرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على قائد مركبة اصطدم بعدة مركبات أثناء سيره بتهور على أحد الطرق السريعة في العاصمة.

ومن جهته، قال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه جرى التفاعل مع مقطع الفيديو المتداول الذي وثق الواقعة، والذي يظهر قيام قائد المركبة بتعريض حياة سالكي الطريق للخطر.

وأضاف الرائد الكريديس أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية قائد المركبة، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق قائد المركبة المتهور، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.

الرياض
شرطة منطقة الرياض
طريق سريع
قائد مركبة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133896
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

أبو وسيم
نباح الكلاب لايضر السماء مثل مشهور من أمثال العرب
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يارجال .. .. المهم انكم ليّنتوا علابيه الى ان جت الشرطه .. ونعم التصرف ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : تعصي*الله *و* النقاب * ترفض *خلعه * و*شيله تخالط* الأجناب* و*طريق *الحرام *واضح * ميله ناقصة*...

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