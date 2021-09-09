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بالفيديو.. حارسي أمن يكشفان تفاصيل جديدة بشأن تحرش وافد بفتاة داخل مول بحائل

منذ ساعة
1835
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بالفيديو.. حارسي أمن يكشفان تفاصيل جديدة بشأن تحرش وافد بفتاة داخل مول بحائل

حائل (صدى):
كشف حارس أمن تفاصيل مثيرة بشأن واقعة واقعة تحرش وافد بفتاة في مول بحائل، مؤكدين أنه حاول الهرب لكن تمكنا من السيطرة عليه

وقال حارس الأمن عبدالرحمن بن ثقيل الشمري"ظهر المتحرش في البداية ملتزما بالاجراءات الاحترازية لكنه بدأ يتردد على الأكشاك لشم العطور، ثم طلب أرقام العاملات، وتم رفع شكوى بشأنه، مبينا أنه طلب اصطحابه إلى الإدارة، فادعى أنه لم يرتكب جرما،وأثناء ذلك حاول المقاومة والهرب فتأكد من تورطه.

وأضاف الحارس عبدالرحمن بن مطارد الشمري "أثناء تفقد محيط الأكشاك بالمول لفت انتباهي شخص يطلب أرقام العاملات بالأكشاك، فسألت إحداهن فأكدت لي أنه يتسبب في إزعاجها".

وأشار الحارس عبدالرحمن إلى أنه تقرر اصطحاب الوافد إلى إدارة المول، وتصعيد الأمر إلى الدوريات أو توقيع المتهم على تعهد بعدم دخول المول نهائيا، بينما حاول الهرب وسيطرنا عليه".

التحرش
وافد
الدوريات
مول حائل

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
كفوا والله انكم ارجال وتستاهلون المكافئة من مالك المجمع علي القبض علي الجاني
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133895
منذ 56 دقيقة
كفو يارجال ..

.. المهم انكم ليّنتوا علابيه الى ان جت الشرطه .. ونعم التصرف ..

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أحدث التعليقات

أبو وسيم
نباح الكلاب لايضر السماء مثل مشهور من أمثال العرب
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يارجال .. .. المهم انكم ليّنتوا علابيه الى ان جت الشرطه .. ونعم التصرف ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : تعصي*الله *و* النقاب * ترفض *خلعه * و*شيله تخالط* الأجناب* و*طريق *الحرام *واضح * ميله ناقصة*...

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