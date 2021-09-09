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بالفيديو .. متقاعد يحول مستودع خردة إلى متحف للسيارات الكلاسيكية

منذ ساعة
1405
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بالفيديو .. متقاعد يحول مستودع خردة إلى متحف للسيارات الكلاسيكية

علي القحطاني (صدى):
قرر مواطن في العقد السادس من العمر أن يحول مستودع لتخزين الخردة إلى متحف الدرجات النارية والسيارات الكلاسيكية.

وذكر المواطن "عادل عبدالعزيز"، أن المستودع ورثه عن والده، وتعلم منذ صغره الكفاح، فكان يهتم أولا بالدراسة ويحرص على إنهاء واجباته أولا وبشكل سريع حتى يستطيع أن يخرج ويلعب بالدراجة، وذلك بحسب ما ذكره لبرنامج يا "هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف أن حبه للدرجات النارية انتقل إلى أولاده، وقرر بعد تعاقده أن يحول المستودع الخاص به إلى متحف مقسم لجزئين، الجزء الأول منه مخصص للدراجات النارية، والآخر متعلق بالسيارات الكلاسيكية.

 

 

سيارات
متحف
الدراجة
السيارات الكلاسيكية
الدرجات النارية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133893
منذ 42 دقيقة
هوايه ممتازه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه مااجمل القعده مع الاصحاب ..
ابو محمد 😎 ✍️
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للاسف قناة الرسالة تستضيف نساء غير محجبات
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