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أستاذ النقد والنظرية: التفكير الناقد يعلم الطلاب التعامل مع عصر الإنترنت بشكل سليم

منذ 15 ساعة
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أستاذ النقد والنظرية: التفكير الناقد يعلم الطلاب التعامل مع عصر الإنترنت بشكل سليم

علي القحطاني (صدى):
تحدث الدكتور عبدالله الغذامي، أستاذ النقد والنظرية بجامعة الملك سعود، عن أهمية تعليم الطلاب التفكير الناقد حيث يشجع الطلاب على التعامل مع مخرجات العصر الحديث.

وقال "الغذامي": "التفكير الناقد يجعل العقل متنبهًا للذي يأتيه من العالم من كتب وقراءات وسماعات من ظروفه تنتابه بأي طريقه وكانوا يسمونه في الماضي الدهاء"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية. نت".

وعن أهمية التفكير الناقد، أضاف: "والتفكير الناقد آليات في توجيه التصرف وألا يقع نفسه في مأزق ثم يبحث عن مخرج وأصبح ضرورة الآن لكي نتعامل مع العصر خاصة أننا نعيش مع عصر الإنترنت الذي يضخ مادة غير محدودة وبها العديد من المؤثرات".

وتابع أيضًا: "التفكير الناقد يبدأ من أول خطوة باستقلال الذهني بمعنى إني لا أسمح بالاستقطاب يقع عليا مثل الإعجاب بشئ ما بشكل شديد فهذا مأزق كبير حتى لا يتمكن منا ذلك".

جامعة الملك سعود
التفكير الناقد
العصر الحديث
عصر الإنترنت
مخرجات العالم

التعليقات

فوق هام ...
فوق هام ... عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
جماعة الفلسفه و النظريات ال .... حتي يصلون الي الطامه دارون

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أحدث التعليقات

الجنتل
والله ماهو شاطر الا على السعوديه اللي اكلته وشربته
فوق هام ...
جماعة الفلسفه و النظريات ال .... حتي يصلون الي الطامه دارون
برنس
تعقب
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
طارق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اسف بس تذكرت حفلات الترفيه اااااععههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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