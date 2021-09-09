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بلوغر شهيرة تستغيث من إيذاء زوجها لها

منذ ساعة
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بلوغر شهيرة تستغيث من إيذاء زوجها لها

القاهرة (صدى):
استغاثت البلوغر المصرية إيفون نبيل في بث مباشر على "فيسبوك" من إيذاء زوجها وتهديده لها ولأطفالها، مشيرة إلى أن حبيسة داخل المنزل مع أولادها.

وقالت "إيفون" خلال الفيديو أن زوجها أخذ منها جهاز اللابتوب وهاتفها المحمول وقام بتغيير الباسوورد فيهما حتى لا تستطيع استخدامهما، بينما تمكنت هي من استخدام تلفون آخر كانت قد أخفته منه.

واستجاب المجلس القومي للمرأة لشكوى "إيفون" وتدخلت الجهات الأمنية من أجل تقديم المساعدة القانونية لها لتكتشف صحة الواقعة واعتياد زوجها تهديدها.

وحررت الجهات الأمنية محضر بالواقعة وأحالته إلى الجهات المختصة من أجل التحقيق فيه بعد استغاثتها باكية في مقطع فيديو مدته 9 دقائق.

 

مصر
الحبس
التهديد
الاستغاثة
بلوجر مصرية
إيفون نبيل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133881
منذ 59 دقيقة
دنيا فيها التهاويل ..

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أحدث التعليقات

الاسيفة
احسنوا الظن مب كل النساء فاسدات فيه نساء عفيفات شريفات يمكن هذي البنت سرقتها الشغاله ....... م تعرفون ظروفها لاتحكمون
ابو محمد 😎 ✍️
دنيا فيها التهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ياله من قرد مقرود ومن قرادته قرد معه غيره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ايه ندري انكم دجالين فاصخين الحياء ..
نعيم الحربي
العكس الصحيح

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