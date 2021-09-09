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"التنفيذيين اللبنانيين": استمرار تهريب المخدرات إلى المملكة يضعنا بمصاف الدول الفاشلة

منذ 42 دقيقة
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"التنفيذيين اللبنانيين": استمرار تهريب المخدرات إلى المملكة يضعنا بمصاف الدول الفاشلة

بيروت (صدى):
أعرب مجلس التنفيذيين اللبنانيين عن استنكاره لاستمرار حالة الانفلات والتسيب في المرافئ اللبنانية، وتهريب المخدرات من لبنان للمملكة.

وأصدر المجلس بيان قال فيه: "في الوقت الذي كان يتطلع فيه اللبنانيون،والمزارعون منهم تحديدًا لرفع الحظر عن تصدير منتجاتهم الزراعية إلى المملكة؛ فوجئنا بإعلان السلطات السعودية عن إحباط عملية تهريب مخدرات جديدة قادمة من لبنان إلى المملكة عبر نيجيريا".

ومن جانبه، قال رئيس المجلس ربيع الأمين: "استمرار عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة عمل لا يليق بين الدول الشقيقة، وهذه الأعمال الخارجة على القانون والأخلاق تضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة".

وأشار "ربيع" لضرورة تقديم لبنان شرح رسمي للجانب السعودي عما حدث؛ وذلك نظراً لما نوه به البيان السعودي من عدم تعاون الأجهزة اللبنانية بهذا الخصوص.

كما دعا البيان أيضًا بتسليم الجيش اللبناني مسؤولية كافة المعابر البحرية والبرية والجوية؛ للحد من هذا الانفلات المتواصل.

 

لبنان
السلطات اللبنانية
تهريب المخدرات
الأزمة الاقتصادية بلبنان
المرافئ اللبنانية
مجلس التنفذين اللبنانين
المعابر البحرية
الانفلات المتواصل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133877
منذ 35 دقيقة
اقضوا على حزب الشيطان عندكم او اخرجوه من بلادكم .. ووضعكم راح يكون في السليم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب وشي يادكتور الغفله ... والا هي بس كلام وشوفوني اتكلم ..؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب خيبك الله ياالحرامي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعقب ياالخبيث المجرم ..

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