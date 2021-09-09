"التنفيذيين اللبنانيين": استمرار تهريب المخدرات إلى المملكة يضعنا بمصاف الدول الفاشلة

بيروت (صدى):
أعرب مجلس التنفيذيين اللبنانيين عن استنكاره لاستمرار حالة الانفلات والتسيب في المرافئ اللبنانية، وتهريب المخدرات من لبنان للمملكة.
وأصدر المجلس بيان قال فيه: "في الوقت الذي كان يتطلع فيه اللبنانيون،والمزارعون منهم تحديدًا لرفع الحظر عن تصدير منتجاتهم الزراعية إلى المملكة؛ فوجئنا بإعلان السلطات السعودية عن إحباط عملية تهريب مخدرات جديدة قادمة من لبنان إلى المملكة عبر نيجيريا".
ومن جانبه، قال رئيس المجلس ربيع الأمين: "استمرار عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة عمل لا يليق بين الدول الشقيقة، وهذه الأعمال الخارجة على القانون والأخلاق تضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة".
وأشار "ربيع" لضرورة تقديم لبنان شرح رسمي للجانب السعودي عما حدث؛ وذلك نظراً لما نوه به البيان السعودي من عدم تعاون الأجهزة اللبنانية بهذا الخصوص.
كما دعا البيان أيضًا بتسليم الجيش اللبناني مسؤولية كافة المعابر البحرية والبرية والجوية؛ للحد من هذا الانفلات المتواصل.