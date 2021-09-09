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إمام مسجد يهتك عرض طفلة عقب تحفيظها القرآن

منذ ساعتين
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إمام مسجد يهتك عرض طفلة عقب تحفيظها القرآن

القاهرة (صدى):
أقدم إمام مسجد في إحدى المحافظات المصرية على هتك عرض "طفلة" تبلغ 10 سنوات من العمر خلال حضورها درس تحفيظ قرآن في منزله.

واستدرج "الجاني" الضحية عقب درس القرآن بمنزله وبعد انصراف زملائها وتعدى عليها جنسيًا وهتك عرضها أيضًا.

خافت "الطفلة" من إخبار الأم بالواقعة لكنها أقرت بعد ذلك بما حدث لها بعد الضغط عليها لتقدم الأم بلاغًا إلى الجهات الأمنية حيث تم ضبط "المتهم" للتحقيق معه.

ونفى "الجاني" تعديه جنسيًا على الطفلة مشيرًا إلى أنه تحرش بها فقط قائلاً خلال التحقيقات بالنيابة العامة: "لم يتعد الأمر سوى التلامس والقبلات فقط دون وجود أي علاقة جنسية أو هتك عرض"

وتم حبس المتهم وإحالة الطفلة للطبيب الشرعى والذى أكد تعرض الطفلة لاعتداء حديث وهو ما يتماشى مع اتهامات الأم.

 

مصر
اغتصاب
هتك عرض طفلة
إمام مسجد
تحرش جنسي
اعتداء جسدي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133881
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اعقب ياالخبيث المجرم ..
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 191
منذ ساعة
اذا كان المعلم للقران قد يفعل ذلك فماذا يكون الحال مع غيره الا ما رحم الله
الرجل لايصح ان يعلم البنات حتى لو قران
احذروا

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أحدث التعليقات

الاسيفة
احسنوا الظن مب كل النساء فاسدات فيه نساء عفيفات شريفات يمكن هذي البنت سرقتها الشغاله ....... م تعرفون ظروفها لاتحكمون
ابو محمد 😎 ✍️
دنيا فيها التهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ياله من قرد مقرود ومن قرادته قرد معه غيره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ايه ندري انكم دجالين فاصخين الحياء ..
نعيم الحربي
العكس الصحيح

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