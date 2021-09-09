إمام مسجد يهتك عرض طفلة عقب تحفيظها القرآن

القاهرة (صدى):
أقدم إمام مسجد في إحدى المحافظات المصرية على هتك عرض "طفلة" تبلغ 10 سنوات من العمر خلال حضورها درس تحفيظ قرآن في منزله.
واستدرج "الجاني" الضحية عقب درس القرآن بمنزله وبعد انصراف زملائها وتعدى عليها جنسيًا وهتك عرضها أيضًا.
خافت "الطفلة" من إخبار الأم بالواقعة لكنها أقرت بعد ذلك بما حدث لها بعد الضغط عليها لتقدم الأم بلاغًا إلى الجهات الأمنية حيث تم ضبط "المتهم" للتحقيق معه.
ونفى "الجاني" تعديه جنسيًا على الطفلة مشيرًا إلى أنه تحرش بها فقط قائلاً خلال التحقيقات بالنيابة العامة: "لم يتعد الأمر سوى التلامس والقبلات فقط دون وجود أي علاقة جنسية أو هتك عرض"
وتم حبس المتهم وإحالة الطفلة للطبيب الشرعى والذى أكد تعرض الطفلة لاعتداء حديث وهو ما يتماشى مع اتهامات الأم.