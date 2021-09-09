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بالفيديو .. ممرض ينقذ امرأة تعرضت لهبوط حاد في الضغط على متن طائرة بالقريات

منذ 59 دقيقة
1402
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بالفيديو .. ممرض ينقذ امرأة تعرضت لهبوط حاد في الضغط على متن طائرة بالقريات

الرياض (صدى):
سرد الممرض "بدر بن عناد" تفاصيل انقاذه لامرأة تعرضت لهبوط حاد في الضغط على متن طائرة متجهة من القريات إلى الرياض.

وأضاف أنه لاحظ يوم الإثنين الماضي خلال وجوده بالطائرة بعد نصف ساعة من الإقلاع شخص يجري نحو المضيف بسرعة، وحينها أدرك أن هناك شخص مريض ويحتاج للإنقاذ، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه لم ينتظر أن يتم استدعاءه، وذهب معهم وأطلع على الحالة، وحدد وضعها الصحي، وبناءً عليه قام بالإسعافات الأولية لها.

وأكد أنه تحدث مع المريضة، واكتشف أنها تعاني من هبوط في الضغط، فذهب للمضيفين وأخذ مياه وملح، ثم جعل المريضة تشرب المياه المالحة، وتمكن من إنقاذها، وأصبحت بحالة جيدة.

مياه
الرياض
القريات
امرأة
الطائرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133876
منذ 47 دقيقة
الحمد لله على سلامتها ، وهو جزاه الله خير على مافعل ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب وشي يادكتور الغفله ... والا هي بس كلام وشوفوني اتكلم ..؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب خيبك الله ياالحرامي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعقب ياالخبيث المجرم ..

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