رجل يشارك في قتل زوجته بدعوى إخراج الجن من جسدها

القاهرة (صدى):
شارك رجل مصري في جريمة قتل زوجته بعد أن قام بتقييدها بالحبال وأحضر لها "دجالاً" قام بضربها وتعذيبها لإخراج الجن من جسدها لتتوفى الفتاة أثناء تعذيبها.
وأخبر "الزوج" أهل الضحية بعد ذلك أنها توفت بطريقة طبيعية وحاول إنهاء اجراءات الدفن إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من اكتشاف حقيقة الواقعة.
وأفادت التحقيقات أن "الزوج" أحضر دجالاً لعلاج زوجته لمعاناتها من حالة نفسية بعد أسبوع من زواجهما، حيث ساعد زوج المجني "الدجال" في تنفيذ جريمته في جلسات العلاج.
وقام "الدجال" بضرب الضحية بمساعدة زوجها بدعوى إخراج الجن حتى سقطت على الأرض جثة هامدة، حيث تم التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
وتم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية بعد اعتراف الدجال بالواقعة مشيرًا إلى أنه حاول إخراج الجن من جسدها بالضرب والتعذيب دون أن يقصد قتلها.