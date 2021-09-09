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رجل يشارك في قتل زوجته بدعوى إخراج الجن من جسدها

منذ ساعة
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رجل يشارك في قتل زوجته بدعوى إخراج الجن من جسدها

القاهرة (صدى):
شارك رجل مصري في جريمة قتل زوجته بعد أن قام بتقييدها بالحبال وأحضر لها "دجالاً" قام بضربها وتعذيبها لإخراج الجن من جسدها لتتوفى الفتاة أثناء تعذيبها.

وأخبر "الزوج" أهل الضحية بعد ذلك أنها توفت بطريقة طبيعية وحاول إنهاء اجراءات الدفن إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من اكتشاف حقيقة الواقعة.

وأفادت التحقيقات أن "الزوج" أحضر دجالاً لعلاج زوجته لمعاناتها من حالة نفسية بعد أسبوع من زواجهما، حيث ساعد زوج المجني "الدجال" في تنفيذ جريمته في جلسات العلاج.

وقام "الدجال" بضرب الضحية بمساعدة زوجها بدعوى إخراج الجن حتى سقطت على الأرض جثة هامدة، حيث تم التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وتم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية بعد اعتراف الدجال بالواقعة مشيرًا إلى أنه حاول إخراج الجن من جسدها بالضرب والتعذيب دون أن يقصد قتلها.

 

السحر
التعذيب
الدجال
اخراج الجن
الضرب والتعذيب
جلسات العلاج
مس الجن

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53101
منذ ساعة
حسبي الله عليه المجرم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133877
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب وشي يادكتور الغفله ... والا هي بس كلام وشوفوني اتكلم ..؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب خيبك الله ياالحرامي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعقب ياالخبيث المجرم ..

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