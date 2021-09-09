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الكثرة تغلب الشجاعة
منذ 5 ساعات
1463
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133881
منذ ساعة
وحوش يصارع بعضها بعضا ,,
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أحدث التعليقات
الاسيفة
احسنوا الظن مب كل النساء فاسدات فيه نساء عفيفات شريفات يمكن هذي البنت سرقتها الشغاله ....... م تعرفون ظروفها لاتحكمون
ابو محمد 😎 ✍️
دنيا فيها التهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ياله من قرد مقرود ومن قرادته قرد معه غيره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ايه ندري انكم دجالين فاصخين الحياء ..
نعيم الحربي
العكس الصحيح
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