السجن المشدد لقاضي سابق اغتصب فتاة بمعاونة صديقه

القاهرة (صدى):
قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية بمعاقبة قاضي سابق وصديقه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وجاء قرار المحكمة على خلفية قيام المتهمين بخداع فتاة واستدراجها وخطفها إلى إحدى قرى الساحل الشمالي واغتصابها.
وتمكن القاضي البالغ من العمر 40 عاما من استدراج الفتاة، من خلال دعوتها لحضور مؤتمر يتعلق بمجال عملها في المقاولات، ثم طلب منها مرافقته مدعيا أنه حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق.
وتوجهت المجني عليها معهما، ثم أدعى أنه تعذر حجز الإقامة بالفندق، وقام مع صديقه بأخذها إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، وتم اغتصابها.