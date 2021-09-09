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بالصور.. مواصفات وسعر السيارة الكهربائية الجديدة فولكس فاجن ID. Life

منذ ساعة
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بالصور.. مواصفات وسعر السيارة الكهربائية الجديدة فولكس فاجن ID. Life

وكالات (صدى):
كشفت شركة "فولكس فاجن" عن سياراتها الكهربية الجديدة فولكس فاجن ID. Life، وذلك في معرض ميونخ الدولي للسيارات.

وصممت السيارة لتكون النسخة الأقل سعرًا من شقيقتها الـ فولكس فاجن ID.3 في خط إنتاج السيارات الكهربائية للعلامة التجارية.

كما تتسم ببروز خلفية وأمامية قصيرة، وتصميم بخمسة أبواب، ولإضفاء مزيد من التميز والشخصية على المظهر الخارجي للسيارة.

وقررت "فولكس فاجن" تقديم موضة جديدة في عالم المحركات وصنعت السقف وغطاء المحرك أي الواجهة الأمامية من قماش مملوء بالهواء مثبت على السيارة عبر سحابات.

ويسمح القماش ذو السحابات بإزالة السقف بسهولة، ليستمتع الراكبون بتجربة القيادة بسقف مكشوف.

ومن جانبه، أوضح رالف براندستاتر، رئيس فولكس فاجن، أن السيارة الكهربائية الجديدة ستكلف العميل ما بين 20 و25 ألف يورو، فالسيارة مرتفعة الثمن.

 

فولكس فاجن
العلامة التجارية
المحركات
السيارة الكهربائية
معرض ميونخ الدولي للسيارات
فولكس فاجن ID. Life

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 603
منذ 43 دقيقة
تشبة سيارة مستر بن
بس الفرق اللون

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أحدث التعليقات

مسفر
اجمل مدينة بالمملكة الخبر تصميم وتخطيط ارامكو الدمام كل مشاريعها بالباطن يرسى المشروع بمليار وينفذ بخمسين مليون
ابو سعود
تشبة سيارة مستر بن بس الفرق اللون
omar
كليميها تشوفلك حل
omar
الخطا على المرور لان الشارع ماهو واضح وتخطيطه خطا
fares
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة والعافية

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