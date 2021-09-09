بالصور.. مواصفات وسعر السيارة الكهربائية الجديدة فولكس فاجن ID. Life

وكالات (صدى):
كشفت شركة "فولكس فاجن" عن سياراتها الكهربية الجديدة فولكس فاجن ID. Life، وذلك في معرض ميونخ الدولي للسيارات.
وصممت السيارة لتكون النسخة الأقل سعرًا من شقيقتها الـ فولكس فاجن ID.3 في خط إنتاج السيارات الكهربائية للعلامة التجارية.
كما تتسم ببروز خلفية وأمامية قصيرة، وتصميم بخمسة أبواب، ولإضفاء مزيد من التميز والشخصية على المظهر الخارجي للسيارة.
وقررت "فولكس فاجن" تقديم موضة جديدة في عالم المحركات وصنعت السقف وغطاء المحرك أي الواجهة الأمامية من قماش مملوء بالهواء مثبت على السيارة عبر سحابات.
ويسمح القماش ذو السحابات بإزالة السقف بسهولة، ليستمتع الراكبون بتجربة القيادة بسقف مكشوف.
ومن جانبه، أوضح رالف براندستاتر، رئيس فولكس فاجن، أن السيارة الكهربائية الجديدة ستكلف العميل ما بين 20 و25 ألف يورو، فالسيارة مرتفعة الثمن.