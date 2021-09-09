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بالفيديو.. وزير الرياضة يمتثل لحارس أمن طلق إبراز حالته الصحية عبر "توكلنا"

منذ ساعة
1929
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بالفيديو.. وزير الرياضة يمتثل لحارس أمن طلق إبراز حالته الصحية عبر "توكلنا"

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو، لحظة استجابة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لطلب أحد حراس الأمن إبراز حالته الصحية في تطبيق "توكلنا" قبل الدخول لموقع حفل إطلاق استراتيجية كرة القدم اليوم الخميس.

ووصل وزير الرياضة إلى مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وعند توجهه للدخول طلب منه حارس الأمن إبراز تطبيق "توكلنا"؛ حيث استجاب الوزير لطلبه على الفور بدون تردد.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أثنوا على مستوى التزام وزير الرياضة بالبروتوكولات الصحية المطبقة عند التجمعات من ارتداء الكمامة وإبراز الحالة الصحية، كما أشادوا بالتزام حارس الأمن بتطبيق النظام المتبع حتى مع الوزير.

 

حارس أمن
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة
توكلنا
حفل إطلاق استراتيجية كرة القدم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133856
منذ ساعة
تماام ..

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أحدث التعليقات

omar
الخطا على المرور لان الشارع ماهو واضح وتخطيطه خطا
fares
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة والعافية
fares
الله يوفقهم لما فيه الخير والصلاح والله انهم رجال وعيال ناس
رحال
ياعساه هبوط في جعمك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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