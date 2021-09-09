بالفيديو.. وزير الرياضة يمتثل لحارس أمن طلق إبراز حالته الصحية عبر "توكلنا"

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو، لحظة استجابة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لطلب أحد حراس الأمن إبراز حالته الصحية في تطبيق "توكلنا" قبل الدخول لموقع حفل إطلاق استراتيجية كرة القدم اليوم الخميس.
ووصل وزير الرياضة إلى مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وعند توجهه للدخول طلب منه حارس الأمن إبراز تطبيق "توكلنا"؛ حيث استجاب الوزير لطلبه على الفور بدون تردد.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أثنوا على مستوى التزام وزير الرياضة بالبروتوكولات الصحية المطبقة عند التجمعات من ارتداء الكمامة وإبراز الحالة الصحية، كما أشادوا بالتزام حارس الأمن بتطبيق النظام المتبع حتى مع الوزير.