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فلكية جدة تتوقع حدوث اقتران ثلاثي سماوي الليلة مشاهد بالعين

منذ ساعة
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فلكية جدة تتوقع حدوث اقتران ثلاثي سماوي الليلة مشاهد بالعين

جدة (صدى):
توقعت الجمعية الفلكية بجدة أن يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم , انتظام هلال القمر وكوكب الزهرة ونجم السماك الأعزل في مثلث سماوي مشاهد بالعين المجردة بالأفق الجنوبي الغربي، وهي فرصة مثالية للتصوير.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيكون قرصه مضاء بنسبة 8.4% وإلى جواره كوكب الزهرة الذي سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع (-4.0)، وأكثر لمعانًا 100 مرة من نجم السماك الأعزل الأكثر خفوتًا والذي سينظم للوحة السماوية بحلول ظلمة الليل.

وأشار إلى أنه يرصد أسفل يمين كوكب الزهرة كوكب عطارد (0.0) بمقدار 15 درجة هذا الأسبوع، ويفضل الاستعانة بالمنظار لرؤيته بعد حوالي 15 أو 20 دقيقة من غروب الشمس فوق الأفق مباشرةً.

وأضاف أنه عند رصد الزهرة عبر (التلسكوب)، سيظهر قرصه في مرحلة الأحدب المتناقص مضاءً بنسبة 70.1% بنور الشمس حالياً، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمه الظاهري في حين تتناقص إضاءة قرصه وسوف يصل إلى أكبر استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر علاوة على ذلك سوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال وسيحقق أعظم تألق بوصفه "نجمة" المساء مطلع ديسمبر المقبل.

الجمعية الفلكية بجدة
الشمس
هلال القمر
ماجد أبو زاهرة
سماء الوطن العربي
السماك الأعزل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133856
منذ ساعة
سبحان خالق الافلاك ومدبرها بحكمته ..

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أحدث التعليقات

omar
الخطا على المرور لان الشارع ماهو واضح وتخطيطه خطا
fares
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة والعافية
fares
الله يوفقهم لما فيه الخير والصلاح والله انهم رجال وعيال ناس
رحال
ياعساه هبوط في جعمك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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