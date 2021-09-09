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رجل يقيد شقيقته بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عامًا

منذ ساعة
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رجل يقيد شقيقته بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عامًا

القاهرة (صدى):
شهدت مصر قيام أحد الأشخاص بتقييد شقيقته المطلقة بسلاسل حديدية داخل منزله منذ أكثر من 20 عامًا؛ حيث تم القبض عليه مؤخرًا.

وأظهرت التحقيقات، أنه منذ أكثر من 20 عاما، قام بتقييد شقيقته بسلاسل حديدية بعد أن انفصلت عن زوجها الذي يعمل حاليا خارج البلاد؛ حيث آن لديها ابنتان إحداهما متزوجة والأخرى مقيمة مع والدها خارج البلاد.

وبعد انفصالها، أنتقلت السيدة للإقامة مع شقيقها في منزله المكون من طابق واحد؛ ليعترف أخيها بأنه يقوم بتقييد شقيقته خوفا عليها، مؤكدًا أنها تعاني من مرض نفسى بعد انفصالها عن زوجها، لافتًا إلى إنها سبق أن تم حجزها بمصحات علاجية أكثر من مرة وكان آخرها منذ 5 سنوات.

وأكد المتهم أمام جهة التحقيق أنه يقوم بتقييد شقيقته بسلاسل حديدية رفيعة خشية من قيامها بإيذاء نفسها عندما تشتد عليها أعراض المرض، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة المصرية التي تولت التحقيق.

 

مصر
انفصال
تقييد
سلاسل حديدية
مرض نفسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133851
منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يشفيها مما فيها .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
هلالي
مافيه احد راح يهددك إذا جلستي على سجادة صلاتك وتركتي الهياته بالمطاعم والاسواق .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ويقينا من هاالمضادات ومصايبها ومن كل شر وأذيه .. آمين ..
zwid
المنية ولا الدنية..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من غفوة قشرااا ..

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