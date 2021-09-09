رجل يقيد شقيقته بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عامًا

القاهرة (صدى):
شهدت مصر قيام أحد الأشخاص بتقييد شقيقته المطلقة بسلاسل حديدية داخل منزله منذ أكثر من 20 عامًا؛ حيث تم القبض عليه مؤخرًا.
وأظهرت التحقيقات، أنه منذ أكثر من 20 عاما، قام بتقييد شقيقته بسلاسل حديدية بعد أن انفصلت عن زوجها الذي يعمل حاليا خارج البلاد؛ حيث آن لديها ابنتان إحداهما متزوجة والأخرى مقيمة مع والدها خارج البلاد.
وبعد انفصالها، أنتقلت السيدة للإقامة مع شقيقها في منزله المكون من طابق واحد؛ ليعترف أخيها بأنه يقوم بتقييد شقيقته خوفا عليها، مؤكدًا أنها تعاني من مرض نفسى بعد انفصالها عن زوجها، لافتًا إلى إنها سبق أن تم حجزها بمصحات علاجية أكثر من مرة وكان آخرها منذ 5 سنوات.
وأكد المتهم أمام جهة التحقيق أنه يقوم بتقييد شقيقته بسلاسل حديدية رفيعة خشية من قيامها بإيذاء نفسها عندما تشتد عليها أعراض المرض، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة المصرية التي تولت التحقيق.