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«المرور» يكشف متى تبدأ مدة تجديد «الاستمارة المطوّفة»

منذ 3 ساعات
13628
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«المرور» يكشف متى تبدأ مدة تجديد «الاستمارة المطوّفة»

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أن رسوم تجديد رخصة سير المركبة «الاستمارة» تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات، ويتم فرض غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف بعد انتهائها، مؤكدة على أن مدة التجديد تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد.

وقالت أنه يمكن تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها بأقل من 180 يوما، وفي حال عدم تجديدها في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة أو رخصة السير في حال تم إيقاف الخدمات عن قائد المركبة، كما أنه في حال كانت رخصة السير دون تاريخ انتهاء فيُكتفى بتجديدها في «أبشر» فقط.

 

 

المرور
أبشر
رخصة القيادة
الاستمارة المطوفة
رخصة سير المركبة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133856
منذ ساعة
عُلم ..

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أحدث التعليقات

omar
الخطا على المرور لان الشارع ماهو واضح وتخطيطه خطا
fares
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة والعافية
fares
الله يوفقهم لما فيه الخير والصلاح والله انهم رجال وعيال ناس
رحال
ياعساه هبوط في جعمك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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