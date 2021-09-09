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حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر

منذ ساعتين
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حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر

الرياض (صدى):
أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1057 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

دعم
المستفيدين
برنامج "حساب المواطن
الاستحقاق
التعويضات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133851
منذ ساعة
جا بس جا باالناقص ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
هلالي
مافيه احد راح يهددك إذا جلستي على سجادة صلاتك وتركتي الهياته بالمطاعم والاسواق .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ويقينا من هاالمضادات ومصايبها ومن كل شر وأذيه .. آمين ..
zwid
المنية ولا الدنية..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من غفوة قشرااا ..

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