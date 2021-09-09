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أسباب ثقل وألم القدمين عند الاستيقاظ من النوم

منذ ساعتين
2032
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أسباب ثقل وألم القدمين عند الاستيقاظ من النوم

أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن أمراض خطيرة وراء ثقل و ألم القدمين عند الاستيقاظ من النوم ، أو حتى ألم الكعب في الصباح.

ومن هذ الأمراض : التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو اضطراب في المناعة الذاتية يمكن أن يسبب آلام المفاصل وحتى التشوه ومع التهاب المفاصل الروماتويدي ، يحارب الجسم نفسه بالفعل ، ويهاجم السائل الموجود داخل بطانة المفاصل والمفاصل نفسها. هذا يؤدي بعد ذلك إلى التهاب المفاصل المؤلم.

وفي حين أن القدم المسطحة وهي حالة التي يكون فيها باطن القدم مسطحًا أو مفلطحًا، قد لا تسبب الألم في حد ذاتها ، إلا أنها قد تؤدي إلى تورم مؤلم في الكعب.

وعندما تنمو العظام بشكل غير طبيعي ، يؤدي إلى احتكاك الأنسجة الأخرى في الأعصاب ، قد يسبب الألم. عندما يكون لديك نتوء عظمي في قدمك ، فغالبًا ما يكون في منطقة الكعب ويمكن أن يسبب ألمًا شديدًا ، خاصةً أول شيء في الصباح.

ويجب أن يكون حذائك دائمًا مناسبًا تمامًا وفقًا لنتائج دراسة نشرتها مجلة أبحاث القدم والكاحل ، ترتبط العديد من آلام القدم واضطرابات القدم ارتباطًا مباشرًا بارتداء أحذية غير مريحة .

وقد يرتبط ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم بالسمنة فقد تؤدى السمنة إلى الضغط على العضلات والأربطة والمفاصل لأن السمنة تسبب اختلال مستوى الهرمونات في الجسم، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم حيث تفقد الأوردة مرونتها.

كعب
النوم
ألم القدمين
التهاب المفاصل الروماتويدي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133850
منذ ساعة
معلومات مفيده ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
هلالي
مافيه احد راح يهددك إذا جلستي على سجادة صلاتك وتركتي الهياته بالمطاعم والاسواق .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ويقينا من هاالمضادات ومصايبها ومن كل شر وأذيه .. آمين ..
zwid
المنية ولا الدنية..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من غفوة قشرااا ..

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