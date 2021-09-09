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الحظ ماشي معه
منذ ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133838
منذ 34 دقيقة
جمبازي ممتااز ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده ...
واضح*** وصريح***
الكابتن عبدالاله المالكي" لاعب منتخبنا الوطني ونادي الاتحاد،لاعب مهضوم حقة إعلاميا،ويعتبر الجندي المجهول في المنتخب.. ،
واضح*** وصريح***
معقول فيه أحد بيقوم بقطع تقاطع بهذه الطريقة وبشاحنه بهذا الحجم من دون ما يناضر يمين ويسار، حسيبك الله.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ياله من مقرود ..
zwid
بس لساها مهلبية بالزبيب بنت النجار..
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