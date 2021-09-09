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لحظة وفاة عائلة عند باب مطعم
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133850
منذ 38 دقيقة
سبحان الله العظيم ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
هلالي
مافيه احد راح يهددك إذا جلستي على سجادة صلاتك وتركتي الهياته بالمطاعم والاسواق .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ويقينا من هاالمضادات ومصايبها ومن كل شر وأذيه .. آمين ..
zwid
المنية ولا الدنية..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من غفوة قشرااا ..
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