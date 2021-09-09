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بالفيديو.. أمين الشرقية يوضح سبب جمال الخُبر عن الدمام

منذ ساعتين
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بالفيديو.. أمين الشرقية يوضح سبب جمال الخُبر عن الدمام

الدمام (صدى):
كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الخميس، عن سبب جمال مدينة الخبر عن الدمام.

وقال أمين المنطقة الشرقية، أن ذلك يرجع لأن المدينة دائمًا تخضع للتخطيط الأساسي، فالتخطيط الأساسي والبنية التحتية وأسلوب التخطيط، والمستثمرين لاعبين رئيسيين في الميدان، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأشار إلى أن ما حدث في الخبر أنه بدأت في الاستثمارات وتنافست مع الدمام، بينما الدمام عليه ثقل كبير في الإسكان ونسبة السكان أكثر، بينما حركة الخبر منطقية لدرجة أنها ما أثقلتها الخدمات بشكل كبير فكان التوجه أكثر الاستثمارات ووضحت بها من خلال المباني والشوارع المميزة، والمباني ذات الأدوار المتعددة التي كونت نسيج عمراني جاذب بإلإضافة إلى الخدمات التي قدمت فيها.

 

الشرقية
الدمام
الخبر
أمين المنطقة الشرقية
التخطيط العمراني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133849
منذ ساعة
قولها بإختصار ، الخبر تخطيط ارامكو ، والدمام تخطيط ابن جلوي .. وبس ..
عبدالله الناصر / حائل
عبدالله الناصر / حائل عدد التعليقات : 452
منذ 38 دقيقة
عجوز حيل بينما العسكري يحال للتقاعد 45 سنه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
هلالي
مافيه احد راح يهددك إذا جلستي على سجادة صلاتك وتركتي الهياته بالمطاعم والاسواق .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ويقينا من هاالمضادات ومصايبها ومن كل شر وأذيه .. آمين ..
zwid
المنية ولا الدنية..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من غفوة قشرااا ..

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