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حارس أمن يكشف تفاصيل إيقاف وافد متحرش بالكرسي في حائل

منذ ساعة
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حارس أمن يكشف تفاصيل إيقاف وافد متحرش بالكرسي في حائل

حائل (صدى):
علق حارس الأمن، على الفيديو المتداول لإيقافه وافداً تحرش بموظفات سعوديات بالكرسي داخل أحد المراكز التجارية في مدينة حائل.

وقال حارس الامن عبر حسابه على " تويتر" : " يا إخوان أتمنى فهم الموضوع ، مسكنا المتحرش بكل هدوء ونبي نسلمه للإدارة بس غافل خويي وحاول الهرب لأنه على خطأ".

وأضاف حارس الأمن : " من داخلي ما قدرت أتحمل إنه يهرب وصار اللي صار، وأنا مسؤول عن كل كلام وإذا فيها ضرر علي مقدر ومكتوب والحمدلله".

وتابع : "الحمدلله على كل حال واللي حصل سواء يأثر على وظيفتي أو أي مسائلة قانونية أنا أتحملها عني وعن خويي عبدالرحمن الحسيني، واللي حصل وضحته، أما من ناحية المشكلة انتهت الحمدلله بتنازل من البنت وفقها الله".

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو متداول أظهر رد فعل حارس الأمن عند رؤيته للمتحرش، حيث قام برمي كرسي عليه لعرقلة هروبه.

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الكرسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133838
منذ ساعة
ماقصرت وعليك بياض الوجه انت ومن ساعدك على الإمساك باالفاسد وتسليمه للجهات المعنيه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده ...
واضح*** وصريح***
الكابتن عبدالاله المالكي" لاعب منتخبنا الوطني ونادي الاتحاد،لاعب مهضوم حقة إعلاميا،ويعتبر الجندي المجهول في المنتخب.. ،
واضح*** وصريح***
معقول فيه أحد بيقوم بقطع تقاطع بهذه الطريقة وبشاحنه بهذا الحجم من دون ما يناضر يمين ويسار، حسيبك الله.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ياله من مقرود ..
zwid
بس لساها مهلبية بالزبيب بنت النجار..

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