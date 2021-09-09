امرأة وزوجها تقطعان جسد عشيقها لأشلاء لمحاولته اغتصاب ابنتهما

القاهرة (صدى):
اشتركت سيدة في مصر مع زوجها وابنها في قتل عشيقها وتقطيع جسده لقيامه بمحاولة الاعتداء جنسيا على ابنتها.
ووجد الأهالي "كرتونة" تخرج منها رائحة كريهة بجوار صندوق قمامة، وبالفحص عُثر داخلها على أشلاء آدمية عبارة عن ساقين ويدين تعود لشاب، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن سيدة هي من ألقت الكرتونة.
واتضح أن السيدة متزوجة ولديها طفلين، وعلى علاقة غير شرعية بالقتيل، وأن المجني عليه حاول التقرب من ابنتها والتعدي عليها جنسيا، وحينما اكتشفت ذلك اتفقت مع زوجها وابنها على قتله.
وقامت السيدة باستدراج المجني عليه لشقتها ثم تعدت عليه بقطعة خشب على رأسه، وقامت بمساعدة زوجها وابنها بتقطيعه وإلقاء الجثة بعدة مناطق، وتم ضبط باقي المتهمين.