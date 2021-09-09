شيلاء سبت تعلق على مداواة زوج سيرين عبد النور لقدمها: مالت على حظي

أميرة خالد (صدى):
علقت الفنانة البحرينية شيلاء سبت على صورة للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعد استعراضها لجرح قدمها البسيط، واهتمام زوجها وحرصه الكبير على مداواة قدم النجمة اللبنانية.
ونشرت شيلاء سبت صورة قدم سيرين عبد النور عبر سناب شات مكتوب عليها: “إصابة سيرين عبدالنور بجرح في قدمها حيث هرع زوجها لإنقاذها… كما اتصلت بها مجموعة من الفنانين للاطمئنان على حالتها الصحية”.
في حين علقت الفنانة البحرينية على الصّورة، قائلة: “هذا الاهتمام الذي احتاجه هذه الفترة… مالت على حظي زين يدرون اني ما زلت على قيد الحياة”.