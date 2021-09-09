نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شيلاء سبت تعلق على مداواة زوج سيرين عبد النور لقدمها: مالت على حظي

منذ 4 ساعات
2022
1
شيلاء سبت تعلق على مداواة زوج سيرين عبد النور لقدمها: مالت على حظي

أميرة خالد (صدى):
علقت الفنانة البحرينية شيلاء سبت على صورة للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعد استعراضها لجرح قدمها البسيط، واهتمام زوجها وحرصه الكبير على مداواة قدم النجمة اللبنانية.

ونشرت شيلاء سبت صورة قدم سيرين عبد النور عبر سناب شات مكتوب عليها: “إصابة سيرين عبدالنور بجرح في قدمها حيث هرع زوجها لإنقاذها… كما اتصلت بها مجموعة من الفنانين للاطمئنان على حالتها الصحية”.

في حين علقت الفنانة البحرينية على الصّورة، قائلة: “هذا الاهتمام الذي احتاجه هذه الفترة… مالت على حظي زين يدرون اني ما زلت على قيد الحياة”.

سيرين عبد النور
شيلاء سبت
فن
سيرين
زوج سيرين

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 2876
منذ ساعة
يالبى اومس ياشيخة ياشيخة انتي تعالي بس واوريس الاهتمام

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
هلالي
مافيه احد راح يهددك إذا جلستي على سجادة صلاتك وتركتي الهياته بالمطاعم والاسواق .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ويقينا من هاالمضادات ومصايبها ومن كل شر وأذيه .. آمين ..
zwid
المنية ولا الدنية..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من غفوة قشرااا ..

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
منذ 4 دقائق 1327
بالفيديو.. ياسر المسحل: تواصلنا مع الفيفا لاستضافة كأس العالم حال اعتذار اليابان
بالفيديو.. ياسر المسحل: تواصلنا مع الفيفا لاستضافة كأس العالم حال اعتذار اليابان
منذ 14 دقيقة 1462
أمن الطرق: تنبيه لقائدي المركبات في الرياض
أمن الطرق: تنبيه لقائدي المركبات في الرياض
منذ 19 دقيقة 1481
فلكية جدة تتوقع حدوث اقتران ثلاثي سماوي الليلة مشاهد بالعين
فلكية جدة تتوقع حدوث اقتران ثلاثي سماوي الليلة مشاهد بالعين
منذ 24 دقيقة 1489
التأمينات الاجتماعية: أكثر من 3.5 مليون معاملة منجزة إلكترونياً
التأمينات الاجتماعية: أكثر من 3.5 مليون معاملة منجزة إلكترونياً
منذ 39 دقيقة 1528
القبض على امرأة أشعلت النيران في جسد والدة زوجها
القبض على امرأة أشعلت النيران في جسد والدة زوجها
منذ 48 دقيقة 632
4 وظائف هندسية شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية للتوظيف
4 وظائف هندسية شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية للتوظيف
منذ 54 دقيقة 1598
رجل يقيد شقيقته بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عامًا
رجل يقيد شقيقته بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عامًا
منذ 59 دقيقة 931
ياسر المسحل: نقل تسجيل اللاعبين من وزارة الرياضة إلى اتحاد القدم
ياسر المسحل: نقل تسجيل اللاعبين من وزارة الرياضة إلى اتحاد القدم
منذ ساعة 1491
بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يروي قصة أغنية "رحل" التي غنتها أصالة
بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يروي قصة أغنية "رحل" التي غنتها أصالة
منذ ساعة 747