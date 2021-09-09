نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

انهيار مخيف لنفق

منذ 30 دقيقة
202
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133829
منذ 10 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماقصرت وعليك بياض الوجه انت ومن ساعدك على الإمساك باالفاسد وتسليمه للجهات المعنيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات للطفل ,,,
راقد النايم
اههههه ومن هوا الاتحاد نادي ضايع لا بطولات ولا حتى منافسة كلام فاضي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يا لشناعه الفعل وبشاعة رد الفعل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. متهور وفقد السيطره ..

أخر الأخبار

حارس أمن يكشف تفاصيل إيقاف وافد متحرش بالكرسي في حائل
حارس أمن يكشف تفاصيل إيقاف وافد متحرش بالكرسي في حائل
منذ 11 دقيقة 1500
امرأة وزوجها تقطعان جسد عشيقها لأشلاء لمحاولته اغتصاب ابنتهما
امرأة وزوجها تقطعان جسد عشيقها لأشلاء لمحاولته اغتصاب ابنتهما
منذ 16 دقيقة 518
انهيار مخيف لنفق
انهيار مخيف لنفق
منذ 30 دقيقة 202
ثور يطرح طفل أرضاً
ثور يطرح طفل أرضاً
منذ 35 دقيقة 262
سائق شاحنة يتسبب بحادث مروع
سائق شاحنة يتسبب بحادث مروع
منذ 40 دقيقة 237
"التعليم": 3 أيام متبقية على موعد احتساب الغياب للطلبة
"التعليم": 3 أيام متبقية على موعد احتساب الغياب للطلبة
منذ 46 دقيقة 1625
بالفيديو.. متحدث "الحج والعمرة": المعتمر من الخارج مرتبط بشركة سعودية
بالفيديو.. متحدث "الحج والعمرة": المعتمر من الخارج مرتبط بشركة سعودية
منذ 55 دقيقة 1648
شيلاء سبت تعلق على مداواة زوج سيرين عبد النور لقدمها: مالت على حظي
شيلاء سبت تعلق على مداواة زوج سيرين عبد النور لقدمها: مالت على حظي
منذ ساعة 919
"الزكاة والضريبة" تدعو لمعرفة رحلة ضريبة الاستقطاع عبر منصة "الرحلات التعليمية"
"الزكاة والضريبة" تدعو لمعرفة رحلة ضريبة الاستقطاع عبر منصة "الرحلات التعليمية"
منذ ساعة 1753
صحيفة إسرائيلية تسخر من دولة الاحتلال: أعمال بناء داخل إحدى غرف الاعتقال
صحيفة إسرائيلية تسخر من دولة الاحتلال: أعمال بناء داخل إحدى غرف الاعتقال
منذ ساعة 1799