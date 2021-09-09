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سائق شاحنة يتسبب بحادث مروع
منذ 40 دقيقة
237
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133828
منذ 7 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. متهور وفقد السيطره ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ماقصرت وعليك بياض الوجه انت ومن ساعدك على الإمساك باالفاسد وتسليمه للجهات المعنيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات للطفل ,,,
راقد النايم
اههههه ومن هوا الاتحاد نادي ضايع لا بطولات ولا حتى منافسة كلام فاضي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يا لشناعه الفعل وبشاعة رد الفعل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. متهور وفقد السيطره ..
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