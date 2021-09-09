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ثور يطرح طفل أرضاً

منذ 35 دقيقة
261
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133829
منذ 3 دقائق
سلامات للطفل ,,,

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماقصرت وعليك بياض الوجه انت ومن ساعدك على الإمساك باالفاسد وتسليمه للجهات المعنيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات للطفل ,,,
راقد النايم
اههههه ومن هوا الاتحاد نادي ضايع لا بطولات ولا حتى منافسة كلام فاضي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يا لشناعه الفعل وبشاعة رد الفعل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. متهور وفقد السيطره ..

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