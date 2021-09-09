صحيفة إسرائيلية تسخر من دولة الاحتلال: أعمال بناء داخل إحدى غرف الاعتقال

وكالات (صدى):
سخرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، من دولة الاحتلال بعد هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" العسكري الإسرائيلي.
ونشرت الصحيفة الإسرائيلية كاريكاتير ساخر لأحد السجون ويمر من أمام إحدى الغرف به عسكري، فيما تم تعليق لافتة عليها "الحذر! أعمال بناء داخل إحدى غرف الاعتقال".
وكانت الصحيفة التابعة لدولة الاحتلال، قد كشفت عن خطأ فادح بشأن هروب الأسرى؛ حيث قالت أن الخريطة الهندسية لسجن "جلبوع " سبق وأن تم نشرها بشكل علني على شبكة الإنترنت.
وقالت أن الخريطة نشرها مكتب الهندسة الذي أشرف على تصاميم بناء السجن، مبينة أنها كانت متاحة لكل شخص أراد الاطلاع عليها، موضحة أنه لا يعرف في هذه المرحلة ما إذا كانت الخريطة قد ساعدت الأسرى على الهروب من السجن، الأمر الذي يعد دليل على فشل أمن معلومات لمصلحة السجون التي سمحت بحدوث ذلك.