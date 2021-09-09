بتال القوس: انسحاب تراكتور سيؤثر سلبيًا على النصر

ماجد محمد (صدى):
حذر الإعلامي الرياضي، بتال القوس نادي النصر من انسحاب نادي تراكتور الإيراني من مواجهته في دوري أبطال آسيا.
وقال القوس عبر حسابه على "تويتر": "النصراويون فرحون باحتمالية انسحاب تراكتور وبالتالي التأهل بدون عناء للدور التالي.. وهذا شيء مريح".
وأضاف : "لكن للموضوع وجه سلبي على الفريق فنيا.. سيبقى 23 يوما بلا مباريات ثم مواجهة شرسة مع الاتحاد وهذا جانب سلبي".
وكان نادي تراكتور الإيراني، قد تقدم بطلب رسمي للاتحاد الآسيوي لتأجيل مباراته ضد النصر أو الموافقة على انسحابه من دوري أبطال آسيا، لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته.