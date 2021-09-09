نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

البطيخ الأصفر يحافظ على جمال وشباب المرأة

منذ 6 ساعات
1997
1
البطيخ الأصفر يحافظ على جمال وشباب المرأة

أميرة خالد (صدى):
كشف أخصائيو التغذية أن للبطيخ الأصفر، ثلاث خصائص غير معروفة مع أنها مفيدة بصورة خاصة للنساء؛ حيث يساعد المرأة في الحفاظ على جمالها وشبابها، لأنه غني بعنصر السليكون، الضروري لبناء الأنسجة الضامة في الجسم بما فيها خلايا الجلد.

ويعد البطيخ الأصفر غني بمواد بيتا كاروتين والكاروتينات وحمض الاسكربيك، وهذه المواد جميعها ضرورية لإنتاج الكولاجين، فيما يبدأ الجلد بعد سن الثلاثين بفقد الكولاجين الخاص به، و تصبح عملية إنتاج الجديد أبطأ من انحلال القديم.

ويعتبر البطيخ الأصفر، مصدرًا للبوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يقاومان الصوديوم، ما يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم، حيث قال الأخصائيون أنه بفضل ذلك، لا يلاحظ أي انتفاخ للوجه في الصباح، وعموما يشعر الشخص براحة كبيرة عند استخدام الوسائل الطبيعية في مكافحة الوذمة.

 

الجمال
الكولاجين
صحة المرأة
البطيخ الأصفر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133856
منذ ساعة
معلومات طيبه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

omar
الخطا على المرور لان الشارع ماهو واضح وتخطيطه خطا
fares
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة والعافية
fares
الله يوفقهم لما فيه الخير والصلاح والله انهم رجال وعيال ناس
رحال
ياعساه هبوط في جعمك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

الأطباء يوضحون إمكانية تناول لقاح الإنقلونزا ولقاح كورونا في الوقت ذاته
الأطباء يوضحون إمكانية تناول لقاح الإنقلونزا ولقاح كورونا في الوقت ذاته
منذ 20 دقيقة 1154
بالصور.. مواصفات وسعر السيارة الكهربائية الجديدة فولكس فاجن ID. Life
بالصور.. مواصفات وسعر السيارة الكهربائية الجديدة فولكس فاجن ID. Life
منذ 28 دقيقة 1151
ضبط قائد مركبة قطع الطريق وسار عكس اتجاه السير في جدة
ضبط قائد مركبة قطع الطريق وسار عكس اتجاه السير في جدة
منذ 29 دقيقة 1236
«الصحة»: تسجيل 103 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 103 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1768
بالفيديو.. وزير الرياضة يمتثل لحارس أمن طلق إبراز حالته الصحية عبر "توكلنا"
بالفيديو.. وزير الرياضة يمتثل لحارس أمن طلق إبراز حالته الصحية عبر "توكلنا"
منذ ساعة 1926
القبض على مخالفَين لنظام العمل ارتكبا 31 حادثة سرقة القواطع الكهربائية بالرياض
القبض على مخالفَين لنظام العمل ارتكبا 31 حادثة سرقة القواطع الكهربائية بالرياض
منذ ساعة 1654
بالفيديو.. مزاد علني لبيع خروف بقيمة 200 ألف دولار
بالفيديو.. مزاد علني لبيع خروف بقيمة 200 ألف دولار
منذ ساعة 901
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
منذ ساعة 1588
محكمة التمييز الأردنية تؤيد أحكام "قضية الفتنة"
محكمة التمييز الأردنية تؤيد أحكام "قضية الفتنة"
منذ ساعة 1825
بالفيديو.. ياسر المسحل: تواصلنا مع الفيفا لاستضافة كأس العالم حال اعتذار اليابان
بالفيديو.. ياسر المسحل: تواصلنا مع الفيفا لاستضافة كأس العالم حال اعتذار اليابان
منذ ساعة 1809