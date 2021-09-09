البطيخ الأصفر يحافظ على جمال وشباب المرأة

أميرة خالد (صدى):
كشف أخصائيو التغذية أن للبطيخ الأصفر، ثلاث خصائص غير معروفة مع أنها مفيدة بصورة خاصة للنساء؛ حيث يساعد المرأة في الحفاظ على جمالها وشبابها، لأنه غني بعنصر السليكون، الضروري لبناء الأنسجة الضامة في الجسم بما فيها خلايا الجلد.
ويعد البطيخ الأصفر غني بمواد بيتا كاروتين والكاروتينات وحمض الاسكربيك، وهذه المواد جميعها ضرورية لإنتاج الكولاجين، فيما يبدأ الجلد بعد سن الثلاثين بفقد الكولاجين الخاص به، و تصبح عملية إنتاج الجديد أبطأ من انحلال القديم.
ويعتبر البطيخ الأصفر، مصدرًا للبوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يقاومان الصوديوم، ما يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم، حيث قال الأخصائيون أنه بفضل ذلك، لا يلاحظ أي انتفاخ للوجه في الصباح، وعموما يشعر الشخص براحة كبيرة عند استخدام الوسائل الطبيعية في مكافحة الوذمة.