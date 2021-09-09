وكالات (صدى):
أعلنت الوكالة الأوروبية للدواء، عن اكتشاف عارض جانبي نادر للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.
وذكرت الوكالة في بيان أنه لغاية 31 يوليو تم الإبلاغ عن 833 إصابة بمتلازمة "غيلان باريه"، الاضطراب العصبي النادر حول العالم في حين أعطي لغاية 25 يوليو أكثر من 592 مليون جرعة من لقاح "فاكسزيفريا" الذي تنتجه شركة أسترازينيكا.
وأضافت "لجنة تقييم المخاطر في مجال اليقظة الدوائية التابعة للوكالة الأوروبية للدواء خلصت إلى أن العلاقة السببية بين لقاح فاكسزيفريا ومتلازمة غيلان باريه تعتبر على الأقل احتمالا معقولا".
وتابعت الوكالة: "بالتالي ينبغي إضافة متلازمة غيلان باريه إلى معلومات المنتج كأثر جانبي لفاكسزيفريا".
وأشارت إلى أنّ خطر حدوث هذا العارض الجانبي "نادر جدا" أي أقل من واحد على عشرة آلاف، حسبما نقلت "فرانس برس".
ويذكر أن "متلازمة غيلان باريه" هي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبب بضعفها أو حتى بشللها تدريجيا، وهو يبدأ غالبا في الساقين ويصعد أحيانا إلى عضلات التنفس ثم أعصاب الرأس والرقبة.