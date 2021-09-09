بالفيديو.. طليق إلهام الفضالة يتعرض للاعتداء مثل عهود العنزي

خالد الظفيري (صدى):
تعرض الصحافي الكويتي، خليل التميمي، طليق الممثلة إلهام الفضالة، لاعتداء مشابه لما حصل مع الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، في لندن.
وقال خليل التميمي، أنه كان في زيارة إلى العاصمة البريطانية مع صديق له، خلال السنوات الماضية، وتعرض لاعتداء من شخص مجهول؛ حيث أنه بمجرد وصوله هاجمه أحد الأشخاص، موجهاً له ألفاظاً وشتائم.
وأوضح التميمي أن هذا الأسلوب مبني على تربص بعض الأشخاص الموجودين في لندن بمشاهير عرب قادمين إلى البلاد، ويقومون بسبهم والاعتداء عليهم، واستفزازهم لوقوع مشاجرة من طرفين، ويرد فيها عليهم المشهور السب والاعتداء، كي يصل الأمر إلى التحقيقات، ويحصل المعتدي على تعويض من المشهور الذي رد له الألفاظ والاعتداء.
وكانت الفاشينيستا الكويتية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، عهود العنزي، قد كشفت عن تعرضها لاعتداء غريب في مركز تسوق بالعاصمة البريطانية لندن، قبل أن تتدخل الشرطة وسفارة بلادها في الحادثة.
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