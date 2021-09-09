نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. طليق إلهام الفضالة يتعرض للاعتداء مثل عهود العنزي

منذ 3 ساعات
2625
1
بالفيديو.. طليق إلهام الفضالة يتعرض للاعتداء مثل عهود العنزي

خالد الظفيري (صدى):
تعرض الصحافي الكويتي، خليل التميمي، طليق الممثلة إلهام الفضالة، لاعتداء مشابه لما حصل مع الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، في لندن.

وقال خليل التميمي، أنه كان في زيارة إلى العاصمة البريطانية مع صديق له، خلال السنوات الماضية، وتعرض لاعتداء من شخص مجهول؛ حيث أنه بمجرد وصوله هاجمه أحد الأشخاص، موجهاً له ألفاظاً وشتائم.

وأوضح التميمي أن هذا الأسلوب مبني على تربص بعض الأشخاص الموجودين في لندن بمشاهير عرب قادمين إلى البلاد، ويقومون بسبهم والاعتداء عليهم، واستفزازهم لوقوع مشاجرة من طرفين، ويرد فيها عليهم المشهور السب والاعتداء، كي يصل الأمر إلى التحقيقات، ويحصل المعتدي على تعويض من المشهور الذي رد له الألفاظ والاعتداء.

وكانت الفاشينيستا الكويتية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، عهود العنزي، قد كشفت عن تعرضها لاعتداء غريب في مركز تسوق بالعاصمة البريطانية لندن، قبل أن تتدخل الشرطة وسفارة بلادها في الحادثة.

 

اقرأ أيضًا:

اعتداء غريب على عهود العنزي في لندن

لندن
اعتداء
إلهام الفضالة
عهود العنزي
خليل التميمي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133838
منذ ساعة
لعنهم الله وأخزاهم .. لاشك انهم ارهابيين خبثاء ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده ...
واضح*** وصريح***
الكابتن عبدالاله المالكي" لاعب منتخبنا الوطني ونادي الاتحاد،لاعب مهضوم حقة إعلاميا،ويعتبر الجندي المجهول في المنتخب.. ،
واضح*** وصريح***
معقول فيه أحد بيقوم بقطع تقاطع بهذه الطريقة وبشاحنه بهذا الحجم من دون ما يناضر يمين ويسار، حسيبك الله.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ياله من مقرود ..
zwid
بس لساها مهلبية بالزبيب بنت النجار..

أخر الأخبار

خيل هارب يُنهي حياة مسنة
خيل هارب يُنهي حياة مسنة
منذ 52 ثانية 9
غفوة امرأة تنتهي بشكل غريب
غفوة امرأة تنتهي بشكل غريب
منذ 5 دقائق 34
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في تبوك
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في تبوك
منذ 9 دقائق 1330
وزير الرياضة: كرة القدم مصدر إلهام وشغف لكل الشعب السعودي
وزير الرياضة: كرة القدم مصدر إلهام وشغف لكل الشعب السعودي
منذ 15 دقيقة 1439
«المرور» يكشف متى تبدأ مدة تجديد «الاستمارة المطوّفة»
«المرور» يكشف متى تبدأ مدة تجديد «الاستمارة المطوّفة»
منذ 20 دقيقة 1548
ياسر المسحل: الأخضر سيصل للمرتبة 56 عالميا
ياسر المسحل: الأخضر سيصل للمرتبة 56 عالميا
منذ 25 دقيقة 1430
حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر
حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر
منذ 35 دقيقة 1438
أسباب ثقل وألم القدمين عند الاستيقاظ من النوم
أسباب ثقل وألم القدمين عند الاستيقاظ من النوم
منذ 40 دقيقة 1691
فيديو لشباب يرقصون نصف "عراة" يثير الجدل في مصر
فيديو لشباب يرقصون نصف "عراة" يثير الجدل في مصر
منذ 44 دقيقة 646
الحظ ماشي معه
الحظ ماشي معه
منذ ساعة 469