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"الحصيني": استمرار انخفاض درجات الحرارة التدريجي

منذ 5 ساعات
2010
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"الحصيني": استمرار انخفاض درجات الحرارة التدريجي

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1443/2/2هـ إلى السبت 1443/2/4هـ المتوقع.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي وهو انخفاض نسبي؛ لتصبح الأجواء حارة نسبيا نهارا ومعتدلة فجرا "حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة" على وسط وشرق وشمال المملكة مع رياح نشطة مغبرة.

وأشار "الحصيني" إلى أنه يمتد نشاط الرياح إلى أجزاء من القطاع الغربي من المملكة مثيرة، كما توقع خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن وجنوب الإمارات.

 

أمطار
المملكة
الطقس
عبدالعزيز الحصيني
درجات الحرارة
رياح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133850
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
هلالي
مافيه احد راح يهددك إذا جلستي على سجادة صلاتك وتركتي الهياته بالمطاعم والاسواق .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ويقينا من هاالمضادات ومصايبها ومن كل شر وأذيه .. آمين ..
zwid
المنية ولا الدنية..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من غفوة قشرااا ..

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