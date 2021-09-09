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بالفيديو.. فهد المولد: مررت بمرحلة نفسية صعبة وابتعدت عن السوشيال ميديا

منذ 22 ساعة
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بالفيديو.. فهد المولد: مررت بمرحلة نفسية صعبة وابتعدت عن السوشيال ميديا

نواف السالم (صدى):
كشف فهد المولد، لاعب المنتخب ونادي الاتحاد، عن مروره بمرحلة نفسية صعبة جعلته يأخذ الأمر كتحدٍ من أجل عبورها، كما ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح فهد المولد: "مررت بمرحلة صعبة شوي علي"، مبديًا ثقته في تجاوز المرحلة النفسية: "سأعود بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة"، مضيفًا: "الضغوط تأتي من المحبة، وإن شاء الله ربي يساعدني وأتجاوزها"، بحسب برنامج "أكشن يا دوري" .

وقال لاعب الاتحاد: "الضغوطات الحالية أقل بكثير مما سبق.. وأنا بعيد عن السوشيال ميديا، لا أقرأ ولا أسمع، وحتى أشعر بالضيق عندما أجلس مع صديق لي ويتحدث معي بشأن أمور تتعلق بكرة القدم، لأن أحاول أنسى هذه الفترة، لأنني قادر على تخطي تلك الفترة، وأتمنى من الجميع الدعم والدعاء لي".

وصنع فهد المولد هدف فوز المنتخب الوطني على نظيره العماني بهدف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

الاتحاد
المنتخب
عمان
فهد المولد
ملاعب
الأخضر

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 981
منذ 57 دقيقة
يا فهد مستواك في تراجع كبير وكل الظروف متاحة لك لترجع مثل ما كنت وأفضل اجتهد وكن طموحا وتدرب جيدا على التسديد 100 تسديدة كل يوم عندك مقومات لا تستغلها! ربي يوفقك ويهون عليك

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أحدث التعليقات

احمد
لافض فوك ياسمو الأمير اتمنى من وزارة الموارد البشريه تعى ماقلت
أبو كنان
ممكن يلعبون مباراة ودية قبل مباراة الاتحاد
أبو كنان
يا فهد مستواك في تراجع كبير وكل الظروف متاحة لك لترجع مثل ما كنت وأفضل اجتهد وكن طموحا وتدرب جيدا على التسديد 100 تسديدة...
ابو عمار
افا ترك الشماغ لها خوفا من التصوير
ابو عمار
خلاص ما قصرتي في التمثيل وتكرار الزيجات

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