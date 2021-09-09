بالفيديو.. فهد المولد: مررت بمرحلة نفسية صعبة وابتعدت عن السوشيال ميديا

نواف السالم (صدى):
كشف فهد المولد، لاعب المنتخب ونادي الاتحاد، عن مروره بمرحلة نفسية صعبة جعلته يأخذ الأمر كتحدٍ من أجل عبورها، كما ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي.
وصرح فهد المولد: "مررت بمرحلة صعبة شوي علي"، مبديًا ثقته في تجاوز المرحلة النفسية: "سأعود بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة"، مضيفًا: "الضغوط تأتي من المحبة، وإن شاء الله ربي يساعدني وأتجاوزها"، بحسب برنامج "أكشن يا دوري" .
وقال لاعب الاتحاد: "الضغوطات الحالية أقل بكثير مما سبق.. وأنا بعيد عن السوشيال ميديا، لا أقرأ ولا أسمع، وحتى أشعر بالضيق عندما أجلس مع صديق لي ويتحدث معي بشأن أمور تتعلق بكرة القدم، لأن أحاول أنسى هذه الفترة، لأنني قادر على تخطي تلك الفترة، وأتمنى من الجميع الدعم والدعاء لي".
وصنع فهد المولد هدف فوز المنتخب الوطني على نظيره العماني بهدف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.