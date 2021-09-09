اندلاع شجار بين أهل عروس وعريس بسبب "بوفيه الفرح"

أميرة خالد (صدى):
اندلع خلاف بين والدة عريس ووالد عروس أثناء حفل الزفاف، وذلك بعد عقد القران بدقائق وبداية مراسم الزفاف والتي كان أبرزها هو الطعام الذي سيقدم لضيوف الحفل.
وكان الخلاف بسبب نوعية الطعام الذي اتفقت والدة العريس عليه؛ حيث اكتشفت والدة العروس أن الأطباق المقدمة لا تحتوي على أي لحوم بل الموجود قطع من الحلوى فقط، وشعرت أن هناك إخلالا بالأنواع المتفق عليها ونشب خلافا حادا بين والدة العروس والعريس.
وانتهى الخلاف بشجار كبير بين أهل العريس والعروس و غادر الجميع قاعة الزفاف، وحاول زوجها إقناعها أن والدتها يجب أن تعتذر لوالدته حتى لا يشوب حياتهم أي مشكلة في البداية ولكنها ترى أن والدتها لم تخطأ وأصبح الخلاف بين الزوج والزوجة بعد 3 أيام من الزواج غادرت العروس منزل الزوجية وعادت لمنزل والديها.