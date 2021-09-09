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استمرار مكاسب النفط مع استمرار تأثير إعصار آيدا

منذ 6 ساعات
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استمرار مكاسب النفط مع استمرار تأثير إعصار آيدا

وكالات (صدى):
حافظت أسعار الخام الأمريكي على مكاسبها حيث استقرت فوق 69 دولارًا للبرميل، وأدى التباطؤ في عودة الإنتاج في خليج المكسيك الذي أوقفه إعصار آيدا منذ أكثر من أسبوع إلى تضييق السوق، فيما يتداول خام القياس العالمي فوق 72 دولاراً.

وصعدت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 1.4٪ يوم أمس الأربعاء، بعد يومين متتاليين من الانخفاض، فيما عاد ما يزيد قليلاً عن 20٪ من إنتاج النفط والغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأمريكي بعد أن ضرب الإعصار جنوب شرق ولاية لويزيانا.

ويمثل ذلك عودة أبطأ مما كانت عليه في أعقاب إعصار كاترينا، بينما قفزت درجات الخام الإقليمية مثل مزيج مارس بسبب الإغلاق المطول.

 

النفط
الخام الأمريكي
العقود الآجلة
خام القياس العالمي
إعصار آيدا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133849
منذ 9 دقائق
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
هلالي
مافيه احد راح يهددك إذا جلستي على سجادة صلاتك وتركتي الهياته بالمطاعم والاسواق .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ويقينا من هاالمضادات ومصايبها ومن كل شر وأذيه .. آمين ..
zwid
المنية ولا الدنية..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من غفوة قشرااا ..

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