نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قوات الاحتلال تعتقل أقارب الهاربين من سجن جلبوع

منذ يومين
2463
1
قوات الاحتلال تعتقل أقارب الهاربين من سجن جلبوع

القدس المحتلة (صدى):
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الأربعاء، خمسة من أقارب المعتقلين الفلسطينيين الستة الفارّين من سجن جلبوع، لاستجوابهم.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رحب بهروب الأسرى الستة، معتبراً أنه من حق أي أسير أن يبحث عن طريقة لنيل حريته كيفما يشاء -على حد قوله-.

ولا زالت تحقيقات سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، حيث أجرت تحقيقات مع كبار المسؤولين بعد تحقيق موسع مع أكثر من 14 حارساً يعملون في السجن نفسه، حيث تشتبه وحدة التحقيقات الإسرائيلية في تورط سجانين في مساعدة الأسرى الفلسطينيين على الهرب.

ورغم نشر وحدات من الجيش والشرطة في أماكن عدة بإسرائيل، وعلى خط التماس مع الضفة الغربية والأردن وقطاع غزة، فشلت السلطات في تحديد موقع أي من الأسرى حتى الآن.

فلسطين
الهروب
الاحتلال الاسرائيلي
سجن جلبوع

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53147
منذ 15 دقيقة
تم القبض على اربعه من الهاربين الفلسطينين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
يا رب يرحمها برحمته و يدخلها الجنه و يصبر عائلتها
ابو عمار
تم القبض على اربعه من الهاربين الفلسطينين
ابو عمار
العيدان مريضه نفسيا
ابو عمار
طيب
ابو عمار
استعراض سخيف

أخر الأخبار

جورج قرداحي يتولى وزارة الإعلام اللبنانية
جورج قرداحي يتولى وزارة الإعلام اللبنانية
منذ 36 دقيقة 480
أول رد من شيرين رضا عن تجاهلها تهنئة ابنتها بعد الخطوبة
أول رد من شيرين رضا عن تجاهلها تهنئة ابنتها بعد الخطوبة
منذ 41 دقيقة 431
"توكلنا" يوضح خطوات طلب خدمة "نداء استغاثة"
"توكلنا" يوضح خطوات طلب خدمة "نداء استغاثة"
منذ 46 دقيقة 1483
مكملات طبيعية يمكنها رفع مؤشر ضغط الدم
مكملات طبيعية يمكنها رفع مؤشر ضغط الدم
منذ 51 دقيقة 1425
أعراض بدائية تشير إلى قرب الإصابة بالنوبة القلبية بشكل مفاجئ
أعراض بدائية تشير إلى قرب الإصابة بالنوبة القلبية بشكل مفاجئ
منذ ساعة 1773
البنك الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
البنك الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منذ ساعة 1682
"المسند": متوقع تشكل الغيوم الممطرة على عدة مناطق
"المسند": متوقع تشكل الغيوم الممطرة على عدة مناطق
منذ ساعة 1781
بالفيديو.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير
بالفيديو.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير
منذ ساعة 819
الصحة: لاحاجة لأخذ جرعة إضافية من اللقاح عند الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعتين
الصحة: لاحاجة لأخذ جرعة إضافية من اللقاح عند الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعتين
منذ ساعتين 1663
إحباط تهريب نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة من الأردن إلى المملكة
إحباط تهريب نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة من الأردن إلى المملكة
منذ ساعتين 1784