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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

مكة
جدة
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133822
منذ 41 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

شيخين1
برضة التغير حلو
faeiz
طيب ايش اللي يخلي الإتحاد الآسيوي ضعيف أمام المنتخب والأندية الأيرانية ؟ ليش مايكون للأتحاد السعودي كلمة
شيخين1
نفسي اعرف وش قصتهم وماهي مشكلتهم مع خميس امشيط فية مواقع اش معنى خميس امشيط نفسي اعرفف يعني هاذا حدهم كلاب ولا يسون واللله...
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله يا جنود الحرمين الشريفين ونصركم على عدوكم وسدد رميكم .. آمين ..
شمس الحقيقة
مثل هالاعلام الذي ضيع المنتخب السعودي بسبب التعصب

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