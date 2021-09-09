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ما الذي سيحدث إذا تواجه النصر والهلال في نصف نهائي آسيا
منذ 10 ساعات
1391
1
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التعليقات
Zoolعالمي
عدد التعليقات : 412
منذ ساعة
مثل العاده يلقم ب3 نصر عالمي مع طواقي محليه وش تتوقع النتيجه يعني هه هه هه تالسكا
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أحدث التعليقات
kkk
والله يالعنزي من المترديه والنطيحه
ابو عمير
وافق الاتحاد الاسيوي والا ماوافق ماعلينا اللي قدامنا ندقم خشمه ولا نبالي
خبير زمانه
نتمنى ان يكون نظام العمل يحمي المراءه من استغلال الاجانب لهن بفرض شروط مخالفه مستغلين حاجه النساء للعمل واكل العيش
kkkk
يجب استضافة كاس العالم فيه تشجيع للانديه الصغيره المشاركه فيه من الملعب وهي النصر والاهلي
خبير زمانه
كاتب الخبر لايجيد صياغه الخبر قائد السياره الصغيره سرعته عاديه وليس جنونيه وفي طريقه والخطا من قائد الدينا مستهتر قاطع الطريق بدون التاكد من...
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