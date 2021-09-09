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الرفاعي: إذا لم يتمكن تراكتور من تأمين 20 لاعب يعتبر منسحبًا أمام النصر

منذ ساعة
1439
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الرفاعي: إذا لم يتمكن تراكتور من تأمين 20 لاعب يعتبر منسحبًا أمام النصر

نواف السالم (صدى):
صرح القانوني أيمن الرفاعي بأن طلب نادي تراكتور الإيراني بالسماح له استدعاء لاعبين بدلا من المصابين بفيروس كورونا، يعد صعبا ويميل إلى الرفض.

وقال الرفاعي خلال لقائه ببرنامج "في المرمى": "لائحة الاتحاد الآسيوي تشمل تعديلات جديدة منحتهم مساحة أكبر في السلطة التقديرية وتستطيع الآن النظر في الطلب وأسبابه".

وأضاف: "فشل تراكتور في تقديم 20 لاعبا سيعرضه للانسحاب وأعتقد أن طلبهم باستدعاء لاعبين سيرفض".

يذكر أن تراكتور الإيراني قد ذكر في بيان أصدره أمس الأربعاء، عدم الوصول للعدد القانوني الذي يسمح له بخوض اللقاء أمام النصر ضمن الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا، إذ أن في قائمته 12 لاعبًا فقط.

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النصر
الاتحاد الاسيوي
ابطال اسيا
تراكتور الايراني
ايمن الرفاعي

التعليقات

ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 144
منذ 40 دقيقة
اتوقع الاتحاد الاسيوي ضعيف مع الايرانيين اتوقع التاجيل مش بعيده عليه

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أحدث التعليقات

007😎
الأناناس🍍والكيوي🥝 والليمون 🍋 هاؤلاء هم من يخفض الوزن بسرعة هائلة هذا غير الفوائد العظيمه الموجوده بها بشكر تزيد النعم 💯
العدناني
وأوضحت الجهات المختصة، أن للمدير العام وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية، نتمنى لو ما كان هذا القيد موجود لأن...
007😎
أهم شيء أن الإنسان يبتعد عن السكر والسكريات والجنك فود اي المؤكلات السريعه وبس ينحف
العدناني
بدون السلاح ما يسوى
ابو عمار
اوكي ممتاز جدا

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