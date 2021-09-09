الرفاعي: إذا لم يتمكن تراكتور من تأمين 20 لاعب يعتبر منسحبًا أمام النصر

نواف السالم (صدى):
صرح القانوني أيمن الرفاعي بأن طلب نادي تراكتور الإيراني بالسماح له استدعاء لاعبين بدلا من المصابين بفيروس كورونا، يعد صعبا ويميل إلى الرفض.
وقال الرفاعي خلال لقائه ببرنامج "في المرمى": "لائحة الاتحاد الآسيوي تشمل تعديلات جديدة منحتهم مساحة أكبر في السلطة التقديرية وتستطيع الآن النظر في الطلب وأسبابه".
وأضاف: "فشل تراكتور في تقديم 20 لاعبا سيعرضه للانسحاب وأعتقد أن طلبهم باستدعاء لاعبين سيرفض".
يذكر أن تراكتور الإيراني قد ذكر في بيان أصدره أمس الأربعاء، عدم الوصول للعدد القانوني الذي يسمح له بخوض اللقاء أمام النصر ضمن الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا، إذ أن في قائمته 12 لاعبًا فقط.
اقرأ أيضا