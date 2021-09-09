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جستنيه: "الاتحاد الآسيوي ضعيف مع الأندية الإيرانية ومبروك للنصر مقدما"

منذ 6 ساعات
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جستنيه: "الاتحاد الآسيوي ضعيف مع الأندية الإيرانية ومبروك للنصر مقدما"

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على بيان نادي تراكتور الإيراني، بطلبه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مواجهة النصر، بعد إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال جستنيه: "الاتحاد الآسيوي ولجانه أمام اختبار حقيقي في تطبيق لوائحه كما طبقها في اخر نسخة أمام الهلال".

وتابع: "من وجهة نظري وفقاً لحقائق ملموسة على مدى سنوات ان هذا الاتحاد في تطبيق لوائحه"ضعيف"جداً مع الاندية والمنتخبات الإيرانية، وفي جميع الأحوال الف مبروك للنصر الفوز مقدماً اياً كان القرار".

وكان النادي الإيراني قد ذكر في بيانه الصادر أمس الأربعاء، عدم الوصول للعدد القانوني الذي يسمح له بخوض اللقاء أمام النصر، إذ أن في قائمته 12 لاعبًا فقط.

يذكر أنه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة، وقتما لم تكتمل قائمة الهلال لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي بالعدد القانوني، لإصابة عدد كبير من اللاعبين بالفيروس، فشلت كافة محاولات إقناع الاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة، رغم أنها كانت مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للهلال، لكن الاتحاد قرر اعتبار الهلال منسحبًا من البطولة نهائيًا.

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تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مواجهته أمام النصر

النصر
الهلال
الاتحاد الاسيوي
عدنان جستنيه
ابطال اسيا
تراكتور الايراني

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2752
منذ 7 دقائق
طيب ايش اللي يخلي الإتحاد الآسيوي ضعيف أمام المنتخب والأندية الأيرانية ؟
ليش مايكون للأتحاد السعودي كلمة

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أحدث التعليقات

شيخين1
برضة التغير حلو
faeiz
طيب ايش اللي يخلي الإتحاد الآسيوي ضعيف أمام المنتخب والأندية الأيرانية ؟ ليش مايكون للأتحاد السعودي كلمة
شيخين1
نفسي اعرف وش قصتهم وماهي مشكلتهم مع خميس امشيط فية مواقع اش معنى خميس امشيط نفسي اعرفف يعني هاذا حدهم كلاب ولا يسون واللله...
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله يا جنود الحرمين الشريفين ونصركم على عدوكم وسدد رميكم .. آمين ..
شمس الحقيقة
مثل هالاعلام الذي ضيع المنتخب السعودي بسبب التعصب

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