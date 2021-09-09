نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

البدء في تصوير فيلم هوليوودي عن معركة "ذي قار" في نيوم

منذ 14 ساعة
3186
3
البدء في تصوير فيلم هوليوودي عن معركة "ذي قار" في نيوم

نيوم (صدى):
اختيرت نيوم موقعا لتصوير فيلم من إنتاج "هوليوود" عن معركة ذي قار، التي هزم فيها العرب الفرس.

ووثقت صور متداولة، بدء أعمال التصوير في العمل الفني الذي سيكون بمشاركة مخرج وممثلين عالميين.

ومعركة ذي قار هي التي كسر فيها العرب شوكة فارس وهدموا عرش كسرى أبرويز، وعلى رأسهم قبيلة " بكر بن وائل" إحدى أشهر قبايل جزيرة العرب.

وذكر الإصفهاني، أن "ذي قار" كانت بعد وقعة "بدر" بأشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، فلما بلغه ذلك قال: "هذا يوم انتصفت فيه العرب من العجم، وبي نصروا"، ولم يؤكد أحد من المؤرخين ذلك.

 

تبوك
فن
هوليوود
نيوم
معركة ذي قار

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1808
منذ 12 ساعة
بالتوفيق..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53091
منذ 9 ساعات
اوكي ممتاز جدا
zwid
zwid عدد التعليقات : 110
منذ 31 دقيقة
المنية ولا الدنية..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
هلالي
مافيه احد راح يهددك إذا جلستي على سجادة صلاتك وتركتي الهياته بالمطاعم والاسواق .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا ويقينا من هاالمضادات ومصايبها ومن كل شر وأذيه .. آمين ..
zwid
المنية ولا الدنية..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من غفوة قشرااا ..

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
منذ 3 دقائق 1322
بالفيديو.. ياسر المسحل: تواصلنا مع الفيفا لاستضافة كأس العالم حال اعتذار اليابان
بالفيديو.. ياسر المسحل: تواصلنا مع الفيفا لاستضافة كأس العالم حال اعتذار اليابان
منذ 13 دقيقة 1462
أمن الطرق: تنبيه لقائدي المركبات في الرياض
أمن الطرق: تنبيه لقائدي المركبات في الرياض
منذ 18 دقيقة 1477
فلكية جدة تتوقع حدوث اقتران ثلاثي سماوي الليلة مشاهد بالعين
فلكية جدة تتوقع حدوث اقتران ثلاثي سماوي الليلة مشاهد بالعين
منذ 24 دقيقة 1486
التأمينات الاجتماعية: أكثر من 3.5 مليون معاملة منجزة إلكترونياً
التأمينات الاجتماعية: أكثر من 3.5 مليون معاملة منجزة إلكترونياً
منذ 38 دقيقة 1528
القبض على امرأة أشعلت النيران في جسد والدة زوجها
القبض على امرأة أشعلت النيران في جسد والدة زوجها
منذ 48 دقيقة 624
4 وظائف هندسية شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية للتوظيف
4 وظائف هندسية شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية للتوظيف
منذ 53 دقيقة 1598
رجل يقيد شقيقته بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عامًا
رجل يقيد شقيقته بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عامًا
منذ 58 دقيقة 931
ياسر المسحل: نقل تسجيل اللاعبين من وزارة الرياضة إلى اتحاد القدم
ياسر المسحل: نقل تسجيل اللاعبين من وزارة الرياضة إلى اتحاد القدم
منذ ساعة 1491
بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يروي قصة أغنية "رحل" التي غنتها أصالة
بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يروي قصة أغنية "رحل" التي غنتها أصالة
منذ ساعة 747