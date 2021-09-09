البدء في تصوير فيلم هوليوودي عن معركة "ذي قار" في نيوم

نيوم (صدى):
اختيرت نيوم موقعا لتصوير فيلم من إنتاج "هوليوود" عن معركة ذي قار، التي هزم فيها العرب الفرس.
ووثقت صور متداولة، بدء أعمال التصوير في العمل الفني الذي سيكون بمشاركة مخرج وممثلين عالميين.
ومعركة ذي قار هي التي كسر فيها العرب شوكة فارس وهدموا عرش كسرى أبرويز، وعلى رأسهم قبيلة " بكر بن وائل" إحدى أشهر قبايل جزيرة العرب.
وذكر الإصفهاني، أن "ذي قار" كانت بعد وقعة "بدر" بأشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، فلما بلغه ذلك قال: "هذا يوم انتصفت فيه العرب من العجم، وبي نصروا"، ولم يؤكد أحد من المؤرخين ذلك.