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مطلقة تشكو تعرض ابنتها للتحرش على يد طليقها و"العنف الأسري" يتفاعل

منذ 16 ساعة
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مطلقة تشكو تعرض ابنتها للتحرش على يد طليقها و"العنف الأسري" يتفاعل

عادل الحربي (صدى):
خرجت في الساعات الماضية مواطنة مطلقة بإحدى دور الرعاية، تشكو تعرض أطفالها للتعنيف على يد والدهم.

وأوضحت المواطنة، أنها سبق وتعرضت للتعنيف على يد طليقها، والآن يعاني أطفالها نفس المصير، مشيرة إلى أن ابنتها تعرضت للتحرش على يد والدها، مؤكدة أنها لديها ما يثبت صحة كلامها.

وناشدت السيدة الجهات المسؤولة وولاة الأمر بإنقاذ أطفالها الذين يتعرضون للتعنيف اللفظي والجسدي، من يد طليقها.

ومن جانه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع حالة السيدة، موضحا أنه سبق الوقوف على الحالة من قبل المختصين في وحدة الحماية الأسرية، وجاري إكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

المملكة
تعنيف
العنف الاسري
الحماية من الإيذاء
مركز بلاغات العنف الاسري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133856
منذ 16 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اكاد لا اصدق ..
fares
fares عدد التعليقات : 3097
منذ 31 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
نسال الله السلامة والعافية

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أحدث التعليقات

omar
الخطا على المرور لان الشارع ماهو واضح وتخطيطه خطا
fares
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله السلامة والعافية
fares
الله يوفقهم لما فيه الخير والصلاح والله انهم رجال وعيال ناس
رحال
ياعساه هبوط في جعمك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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