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فتاة تنتحر هربًا من ممارسة الرذيلة

منذ 3 ساعات
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فتاة تنتحر هربًا من ممارسة الرذيلة

القاهرة (صدى):
قفزت فتاة من الطابق الثالث من داخل شقة امرأة سيئة السمعة والسلوك، بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغا من مستشفى بوصول فتاة 17 سنة، مصابة بنزيف في المخ وكسور متفرقة بجسدها.

وبينت التحريات أن ربة منزل وزوجها لهما معلومات جنائية استقطبت الفتاة من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتشغيلها في شبكة دعارة تقودها الزوجة.

وكانت الفتاة قد رفضت تنفيذ طلبات المرأة في ممارسة الرذيلة لقاء حصولها على مقابل مادي، فتم احتجازها داخل غرفة مما دفعها إلى الهروب فسقطت ولفظت أنفاسها الأخيرة.

مصر
انتحار
منوعات
دعارة
الشرطة المصرية

التعليقات

الحربي🦅
الحربي🦅 عدد التعليقات : 7419
منذ ساعة
الموت ارحم من الاهانه ان شاءالله انها شهيده

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أحدث التعليقات

007😎
الأناناس🍍والكيوي🥝 والليمون 🍋 هاؤلاء هم من يخفض الوزن بسرعة هائلة هذا غير الفوائد العظيمه الموجوده بها بشكر تزيد النعم 💯
العدناني
وأوضحت الجهات المختصة، أن للمدير العام وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية، نتمنى لو ما كان هذا القيد موجود لأن...
007😎
أهم شيء أن الإنسان يبتعد عن السكر والسكريات والجنك فود اي المؤكلات السريعه وبس ينحف
العدناني
بدون السلاح ما يسوى
ابو عمار
اوكي ممتاز جدا

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