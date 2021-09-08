فتاة تنتحر هربًا من ممارسة الرذيلة

القاهرة (صدى):
قفزت فتاة من الطابق الثالث من داخل شقة امرأة سيئة السمعة والسلوك، بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغا من مستشفى بوصول فتاة 17 سنة، مصابة بنزيف في المخ وكسور متفرقة بجسدها.
وبينت التحريات أن ربة منزل وزوجها لهما معلومات جنائية استقطبت الفتاة من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتشغيلها في شبكة دعارة تقودها الزوجة.
وكانت الفتاة قد رفضت تنفيذ طلبات المرأة في ممارسة الرذيلة لقاء حصولها على مقابل مادي، فتم احتجازها داخل غرفة مما دفعها إلى الهروب فسقطت ولفظت أنفاسها الأخيرة.