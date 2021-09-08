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البدء في تصوير فيلم هوليوودي عن معركة "ذي قار" في نيوم

منذ 4 ساعات
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البدء في تصوير فيلم هوليوودي عن معركة "ذي قار" في نيوم

نيوم (صدى):
اختيرت نيوم موقعا لتصوير فيلم من إنتاج "هوليوود" عن معركة ذي قار، التي هزم فيها العرب الفرس.

ووثقت صور متداولة، بدء أعمال التصوير في العمل الفني الذي سيكون بمشاركة مخرج وممثلين عالميين.

ومعركة ذي قار هي التي كسر فيها العرب شوكة فارس وهدموا عرش كسرى أبرويز، وعلى رأسهم قبيلة " بكر بن وائل" إحدى أشهر قبايل جزيرة العرب.

وذكر الإصفهاني، أن "ذي قار" كانت بعد وقعة "بدر" بأشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، فلما بلغه ذلك قال: "هذا يوم انتصفت فيه العرب من العجم، وبي نصروا"، ولم يؤكد أحد من المؤرخين ذلك.

تبوك
فن
هوليوود
نيوم
معركة ذي قار

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1808
منذ ساعة
بالتوفيق..

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أحدث التعليقات

ع.ع.
ليت امك وابوك ما انجبوك ،، ماراح يطالع بوجهك الاشمط ، لسبب وحيد ، كونك عربية ، وهم يكرهون اي عربي فهمتي يا متلزقة
الحربي🦅
دام عزك ياوطن 😂💔
الحربي🦅
ألي م ربوه اهله تربيه الحكومه 💯😏
الحربي🦅
يستقوي على عامل محطه 🤭 رخمه والله، وصح ترا الأجانب وخاصةً الهنود والبنقال فيهم حسد وحقد على السعودي يظنون انك ثري حتى لو انك...
عين الصقر
تبغا ضربة جزاء تدخل على طول بدون تعب

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