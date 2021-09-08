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مطلقة تشكو تعرض ابنتها للتحرش على يد طليقها و"العنف الأسري" يتفاعل

منذ ساعة
1638
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مطلقة تشكو تعرض ابنتها للتحرش على يد طليقها و"العنف الأسري" يتفاعل

عادل الحربي (صدى):
خرجت في الساعات الماضية مواطنة مطلقة بإحدى دور الرعاية، تشكو تعرض أطفالها للتعنيف على يد والدهم.

وأوضحت المواطنة، أنها سبق وتعرضت للتعنيف على يد طليقها، والآن يعاني أطفالها نفس المصير، مشيرة إلى أن ابنتها تعرضت للتحرش على يد والدها، مؤكدة أنها لديها ما يثبت صحة كلامها.

وناشدت السيدة الجهات المسؤولة وولاة الأمر بإنقاذ أطفالها الذين يتعرضون للتعنيف اللفظي والجسدي، من يد طليقها.

ومن جانه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع حالة السيدة، موضحا أنه سبق الوقوف على الحالة من قبل المختصين في وحدة الحماية الأسرية، وجاري إكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

المملكة
تعنيف
العنف الاسري
الحماية من الإيذاء
مركز بلاغات العنف الاسري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133810
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اكاد لا اصدق ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ميكي ماتش
د محمد ماجد بخش
خدامة الحكومة يا بيه
د محمد ماجد بخش
حلوة عبايتها.. يكشحوا.. وتقصد بها التنبيه بالأضواء العالية ليلاً أو نهارا .. في لندن التكشيح إذن بالسماح لك بالعبور .. وهنا العافية في الشحم...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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